هشام آمنة: 188 مليون جنيه مبيعات مبادرة سند الخير وإقبال كبير من المواطنين

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار جهود مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين من محدودي الدخل، خاصة في المناطق والقرى الأكثر إحتياجاً والأحياء الشعبية بجميع المحافظات، لافتاً إلي أن القوافل المتحركة للمبادرة تجوب المحافظات لتقديم السلع الغذائية لأهالينا بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وذات جودة عالية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وجميع احتياجات الأسرة المصرية، ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، نتيجة الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا السياق، تلقى اللواء هشام آمنة، تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير" منذ إطلاق الوزارة للمبادرة فى 31 مارس الماضي وحتى نهاية يناير 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى فى (18) محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء) ، وتهدف المبادرة إلي تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن المصرى البسيط من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم ومواجهة جشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى نهاية يناير وصل إلى 188 مليون جنيه، مشيراًإلي أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير ، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 7 ملايين جنيه ، لافتاً إلي أن المبادرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة خلال هذا الاسبوع حيث بلغ حجم مبيعاتها 5 مليون جنيه .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة شملت 16 محافظة فى أسبوعها الـ 42 وهى محافظات (القاهرة- الجيزة- بنى سويف- أسيوط - قنا –القليوبية- جنوب سيناء- الغربية-أسوان-الدقهلية-الاسماعيلية-المنيا-الأقصر- كفر الشيخ- المنوفية -البحيرة)، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة على المحافظات ، ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و 5 سيارات لكا من محافظتي أسيوط والبحيرة، و 4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و 3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان ، موضحاً إنه يتم التنسيق مع السادة المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات للتعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها ، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات المواطنين.

ووجه وزير التنمية المحلية، بتكثيف واستمرار مبادرة "سند الخير" إضافة الى المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية الفترة المقبلة استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك محملة بحوالى 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني ، أرز، مكرونة، وغيرها).، مع الإلتزام بوجود عروض حقيقية وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة مع متابعة إلتزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين، مشيداً بالدعم الذى يقدمه السادة المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية ، ساهمت فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي ، و تتراوح نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%، مشيراً الى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.