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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تحت رعاية مجلس الوزراء ومشيخة الأزهر.. قافلة طبية مجانا لأهالي قنا

صدى البلد

قال الدكتور محمد شعبان المتحدث بإسم اللجنة الطبية برئاسة الوزراء؛ إن اللجنة الطبية برئاسة مجلس الوزراء تجوب جميع محافظات الجمهورية  لتقديم خدمة  طبية مجانية لرعاية غير القادرين من خلال قوافل طبية وهذه المرة  برعاية مشيخة الأزهر والإمام الأكبر أحمد الطيب؛  ومتواجدون  في محافظة قنا مركز ابوتشت ولمدة خمس أيام وتتواجد الخميس القادم في محافظه المنوفيه ويوم الجمعة في دمياط والسبت في القليوبية.

أوضح شعبان أنه بعد هذه الجولة يتم تقديم مبادرة يوم الشفاء بداية من  يوم الأربعاء القادم في سوهاج ويوم الخميس في بني سويف ويوم الجمعة في المنيا  والسبت في الفيوم وهي تقدم التشخيص الطبي لأهالينا  مجانا مع تقديم النظارات الطبية مجانا بعد الكشف بأسبوع بالاضافة إلى اجراء العمليات الجراحية و التي أدرجت في  قوائم الانتظار. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية. أن  مشيخه الازهر وفرت الاطباء الكفئ في تخصصات الجراحة المختلفة  و في اكثر من 17 تخصص طبي من خلال وجود فريق طبي جراحي في جراحات خاصه بالعيون وانف واذن وحنجرة  واطفال ومخ وأعصاب. 

 وتابع  ان الجهاز التنفيذي في محافظه قنا قام بتحديد الاماكن الاكثر احتياجا لكي نقوم  بالتواجد فيها؛ بالإضافة إلى أننا قمنا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لمتابعة الحالات بعد إجراء العمليات ؛ بالاضافة الى ان جمعية رسالة قامت بعمل استطلاع للمكان وقمنا بتوفير معمل تحاليل وأجهزة  سونار وايكو ورمد وكل الخدمات الطبية  لتساعد في تقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية وحتى النظارات يتم عمل كشف للحالة وتسلم خلال اسبوع والعمليات الجراحية وحتى المتابعة مجانا.

 

 

الأزهر الأكثر احتياجا محافظات الخدمات الطبية رسالة

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