من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

تعد الدوالي من المشكلات الشائعة التى تعانى منها النساء بصفة عامة ولكنها تزداد سوءا خلال فترة الحمل مما يجعل المرأة غير قادرة على الوقوف أو حتى الجلوس طويلا.

وذكر موقع “ NHS” أن أكثر أنواع الدوالي انتشارا بين النساء خلال الحمل تكن فى القدم والمهبل ولكن الأخيرة تتحسن عادة بعد الولادة.

وترغب النساء فى معرفة طريقة تساعدهن فى علاج الدوالي دون الحاجة لتناول أدوية أو وضع كريمات على الجلد لأنها قد تؤثر سلبا على الجنين، لذا نعرض لكم أبرز الحيل الطبيعية لعلاج الدوالي أثناء الحمل.

تجنبي الوقوف لفترات طويلة من الزمن.

تجنبي الجلوس وساقيك متشابكتان.

حاولي ألا تزيدي كثيرا فى الوزن لأن هذا يزيد الضغط.

ارفعي ساقيك قدر المستطاع أثناء الجلوس لتخفيف الألم.

ارتدي جوارب ضاغطة “شراب الدوالي” بشرط أن تكن بقوة ضغط مناسبة لطبيعة الدوالى الموجودة لديك.

شراب الدوالى