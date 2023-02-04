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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

الدوالى
الدوالى

تعد الدوالي من المشكلات الشائعة التى تعانى منها النساء بصفة عامة ولكنها تزداد سوءا خلال فترة الحمل مما يجعل المرأة غير قادرة على الوقوف أو حتى الجلوس طويلا. 

وذكر موقع “ NHS” أن أكثر أنواع الدوالي انتشارا بين النساء خلال الحمل تكن فى القدم والمهبل ولكن الأخيرة تتحسن عادة بعد الولادة.

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وترغب النساء فى معرفة طريقة تساعدهن فى علاج الدوالي دون الحاجة لتناول أدوية أو وضع كريمات على الجلد لأنها قد تؤثر سلبا على الجنين، لذا نعرض لكم أبرز الحيل الطبيعية لعلاج الدوالي أثناء الحمل. 

  • تجنبي الوقوف لفترات طويلة من الزمن.
  • تجنبي الجلوس وساقيك متشابكتان.
  • حاولي ألا تزيدي كثيرا فى الوزن لأن هذا يزيد الضغط.
  • ارفعي ساقيك قدر المستطاع أثناء الجلوس لتخفيف الألم.
  • ارتدي جوارب ضاغطة “شراب الدوالي” بشرط أن تكن بقوة ضغط مناسبة لطبيعة الدوالى الموجودة لديك.

شراب الدوالى
شراب الدوالى
  • حاولي جعل ساقيك أعلى من بقية جسمك  أثناء النوم من استخدم وسائد تحت كاحليك أو ضع كتبًا تحت سفح سريرك.
  • مارسي تمارين ما قبل الولادة مثل المشي والسباحة  والتي ستساعد الدورة الدموية ولكن يجب استشارة طبيب النساء والتوليد أولا.
  • احرصى على ممارسة تمارين القدم هذه: اثنِ قدمك ومدّها لأعلى ولأسفل 30 مرة، وقومي بتدوير قدمك 8 مرات في اتجاه واحد و 8 مرات في الاتجاه الآخر وكررى هذا مع القدم الأخرى. 
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