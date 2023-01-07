مش بس القدم | الدوالي تصيب الوجه .. وهؤلاء الأكثر عرضة للمرض

تعد الدوالي من المشكلات الصحية والتجميلية فى وقت واحد حيث إنها تشوه شكل الساقين وفى نفس الوقت تسبب فيهما آلاما قوية تعوق حركة الإنسان.



وذكر موقع “draxe” أن سبب ظهور الدوالي باللون الأزرق أنها تحتوي على دم غير مؤكسد تتطور على الجسم خاصة الفخذين والساقين والقدمين.

ولكن نظرًا لأن أي وريد يمكن أن يتحول إلى دوالي فإنها تظهر أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم في بعض الأحيان بما في ذلك الوجه أو المعدة أو أسفل الظهر.

دوالي الوجه

وفقًا لقسم الأشعة التداخلية والجراحة في مستشفى جامعة بنسلفانيا ، فإن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ الدوالي هم: