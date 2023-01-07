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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس القدم | الدوالي تصيب الوجه .. وهؤلاء الأكثر عرضة للمرض

الدوالي
الدوالي

تعد الدوالي من المشكلات الصحية والتجميلية فى وقت واحد حيث إنها تشوه شكل الساقين وفى نفس الوقت تسبب فيهما آلاما قوية تعوق حركة الإنسان.

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وذكر موقع “draxe” أن سبب ظهور الدوالي باللون الأزرق أنها تحتوي على دم غير مؤكسد تتطور على الجسم خاصة الفخذين والساقين والقدمين.

 ولكن نظرًا لأن أي وريد يمكن أن يتحول إلى دوالي فإنها تظهر أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم في بعض الأحيان بما في ذلك الوجه أو المعدة أو أسفل الظهر. 

دوالي الوجه

وفقًا لقسم الأشعة التداخلية والجراحة في مستشفى جامعة بنسلفانيا ، فإن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ الدوالي هم: 

  • كبار السن وخاصة من هم فوق سن الأربعين
  • الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة
  • الأشخاص الذين لديهم وظائف تتطلب منهم الجلوس أو الوقوف لعدة ساعات ، مما يسمح للدم بالتجمع في الساقين أو لإبطاء تدفق الدم
  • أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من النشاط البدني ونمط حياة مستقر
  • الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية ومستويات عالية من الالتهاب ، بسبب أشياء مثل سوء التغذية ، وقلة ممارسة الرياضة ، وإصابات الأطراف ، والاختلالات الهرمونية ، والكميات العالية من الإجهاد.
  • النساء الحوامل أو اللواتي وضعن حديثًا معرضين لإصابة بـ الدوالي
  • المراهقين الذين يمرون بمرحلة البلوغ ، والنساء على حبوب منع الحمل أو النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث
  • أولئك الذين لديهم أفراد من العائلة يعانون من الدوالي
  • الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة الذين عانوا من مستويات عالية من التعرض لأشعة الشمس وتلف الجلد

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