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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية ناعيًا شريف إسماعيل : مسيرة خالدة في حب مصر

شريف اسماعيل
شريف اسماعيل

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، ببالغ الحزن والأسى، رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل.

قال وزير المالية في نعي إسماعيل : «سيظل الفقيد الراحل نموذجًا متفردًا فى العطاء الوطني،  بإخلاصٍ يُجسِّد أسمى آيات الانتماء لمصر، والسعى الخالص لمصلحة شعبها؛ فقد كان من خِيرة الرجال وأعظمهم، وأكثرهم تحملًا للمسئولية الوطنية فى أقسى الظروف». 

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أكد الوزير، أن التاريخ سيذكر بمزيدٍ من الإجلال والتقدير، المسيرة الخالدة للفقيد الراحل، فى حب مصر، معربًا عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحمته وعظيم فضله، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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