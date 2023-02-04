ناقد رياضي: ريال مدريد يعاني من إصابات قد تخدم الأهلي |فيديو

علّق الناقد الرياضي محمود ماهر ، على تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على نادي سياتل الأمريكي.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نواجه ريال مدريد في مباراة نارية في مونديال الأندية".

وتابع محمود ماهر: "ريال مدريد يعاني من إصابات كثيرة وهذا الامر قد يكون في مصلحة النادي الاهلي في نصف النهائي".

وأكمل محمود ماهر: "المدير الفني للنادي الأهلي بدأت بتشكيلة ليست معتادة في المباريات السابقة لكنه بدأ في تصحيح الأخطاء في الشوط الثاني واستطاع أن يحسم اللقاء".

ولفت محمود ماهر: "نأمل أن يحقق النادي الأهلي نتيجة إيجابية أمام نادي ريال مدريد في نصف النهائي بالمونديال".

