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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبدالهادي يتغزل في الأهلي: "العالمي يلاقي بطل أوروبا"

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

تأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى كأس العالم للأندية، على حساب سياتل ساوندرز بطل أمريكا بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك: "الأهلي العالمي يفوز علي سياتل الأمريكي 1/0 ويلاقي ريال مدريد بطل أوربا في قبل نهائي المونديال".

وضرب الأهلي موعدًا مع ريال مدريد في نصف نهائي المونديال، بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي 0/1، في المباراة التي جرت، مساء اليوم السبت، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.


موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

وستقام مباراة الأهلي وريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط عاصمة المغرب.

 

 

 

كأس العالم للاندية الأهلى ريال مدريد نصف نهائي مدينة طنجة ساوندرز الأمريكي

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