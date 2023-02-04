القاضية ممكن.. منسق بعثة الأهلي بالمغرب: التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية ملحمة

أبدي المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ومنسق عام بعثة الفريق الأحمر بالمغرب سعادته بالتاهل لنصف نهائي كأس العالم للاندية.

وقال مرتجي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:"ملحمة مغربيه أهلاويه مبروووووووك جماهير النادي الاهلي العظيمة ...والقاضية ممكن ".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن تغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة التي تقام بالمغرب.

سجل محمد مجدي أفشة هدف الفريق في الدقيقة 88، ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم.

