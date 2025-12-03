قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

عارفة عيوبي وبتعايش| تصريحات مثيرة لـ الفنانة زينة.. فيديو

البهى عمرو

كشفت الفنانة زينة، تفاصيل عن حياتها الشخصية، وتعاملها مع الرجال، وقالت « أنا مش بتكسف وعارفة عيوبي ومميزاتي وعارفة كل حاجة ومتعايشة مع عيوبي قبل مميزاتي».

"ورد وشوكولاتة"

 

وتحدثت عن مسلسل “ورد وشوكولاتة” قالت الفنانة زينة، إن اسم مسلسل "ورد وشوكولاتة"،لا يعكس المعنى الحقيقي للورد والشوكولاتة داخل أحداث المسلسل، حيث إنها داخل العمل تعكس أجواء ظاهرها الحب والشوكولاتة كقصة رومانسية، لكنها في الواقع تعكس تفاصيل أخرى.

الموضوع صعب جدًا

 

وتابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: الموضوع صعب جدًا، والكاتب والسيناريست محمد رجاء كاتب موضوع متكامل، كاتب السيناريو والأحداث بشكل متكامل، والمرحلة الزمنية وقفزات الأحداث بشكل محصلش.. محمد رجاء كتب عملًا في تسلسل زمني وسيناريو متكامل، وكأنه سيمفونية".

وعن شخصية مروة ومدى حبها لها قالت: حبيتها جدًا وصعبت عليا، لأن الأب والأم من المفترض أن هما من يتولون رعاية أبنائهم ويقرروا كيف سيكونوا في المجتمع. ولما يبقى فيه تقصير، الأولاد يتأثروا ويبقوا ضعاف، أو عدم تركيز الأم معهم في التربية وتطلع بنت محرومة من أبوها، طلعت ضعيفة وتبدو قوية في حياتها عشان تواجه المجتمع، لكنها ضعيفة وغلبانة ومحتاجة إلى يطبطب عليها، لأن اللي بيربي غائب عنها سواء الأم أو الأب. ولذلك هي شخصية هشة ".


وأوضحت أن الحنية في التربية تخرج رجالًا للمجتمع، قائلة: الحنية مش بتطلع مدلعين زي ما الناس فاكرة، بتطلع رجال الحنية لا تعني الدلع، لما نعلم أولادنا الحنية في تربيتهم، لما يكبر هيبقى حنين على أمه ومراته فيما بعد.

تابعت :" الحنية والقلب مش ضعف، واللي يفتكر أن الحنية والقلب ضعف يبقى غبي، مش بيفكر حتى في علاقات الصداقة، لما تكون الصديقة حنينة هتلاقيها بتخاف عليكي بجد، أنا مش بقول ابقى هبلة، ولكن حنينة، وهناك فارق كبير بينهما، وأنا حنينة طالعة لأبويا وأمي بشكل رهيب".


وعلقت الحديدي: بس بيقولوا أنك وحش في الاستوديو واللوكيشن وقوية وبتاخدي حقك، لترد زينة: وحش في اللوكيشن، ومحدش بيضايقني. لو حد عمل حاجة بفوت مرة، والتانية بعد كده مش باخد أكشن، يبقى مش هشوف الشخص تاني.


وسألت الحديدي: حتى لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات تضايقك وقدموا ليكي عمل تاني قوي وممتاز، ترفضي تشتغلي معاهم؟ لترد قائلة: مستحيل أشتغل معاهم تاني. وربنا اللي بيرزق، وهو اللي خلقني، محدش هيعمل حاجة أكتر من أن ربنا خلقني. وفيه ناس ممكن تقول أكل عيشك؟ وده مش صح، لأن رزق ربنا مكتوب، هتاخده سواء بكرامة أو بلا كرامة. الرزق مكتوب.


أكدت الفنانة زينة ، أنها كانت طفلة مشاغبة، وأنها قوية، لكن في ذات الوقت رحيمة مع من يتعامل معها بشكل جيد، قائلة: كنت طفلة شقية رهيبة، ولكن أنا قوية في نفس الوقت، واللي يعاملني كويس ياخد قلبي.

وكشفت زينة  أنها في "حياتها تتقبل شخصيتين، وهما: ممكن أتقبل في حياتي شخصيتين، الشاطر العبقري بس قليل الأدب، وممكن أتقبله عادي في حياتي، وممكن أستحمل لأنه شاطر أوي، وحتى لو جه عليا وأستحمل البليد اللي مش شاطر أوي عشان أدبه وأخلاقه.. لكن اللي مش فيه أي صفة من الصفات السابقة مش هعرف أتقبله، أتقبله ليه".


وسألت: بس بيقولوا أنك وحش في الاستوديو واللوكيشن وقوية وبتاخدي حقك؟ لترد: وحش في اللوكيشن، ومحدش بيضايقني. لو حد عمل حاجة بفوت مرة، والتانية بعد كده مش باخد أكشن، يبقى مش هشوف الشخص تاني.


وسألت الحديدي: حتى لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات تضايقك وقدموا ليكي عمل تاني قوي وممتاز، ترفضي تشتغلي معاهم؟ لترد قائلة: مستحيل أشتغل معاهم تاني. وربنا اللي بيرزق، وهو اللي خلقني، محدش هيعمل حاجة أكتر من أن ربنا خلقني.


تحدثت الفنانة زينة، عن تجاربها الشخصية ونظرتها للعلاقات في حوارها مع الاعلامية لميس الحديدي  ، مؤكدة أن ما مرت به جعلها تفقد الثقة في الرجال بشكل كبير.قائلة : “ أنا مش بتكسف وعارفة عيوبي ومميزاتي وعارفة كل حاجة ومتعايشة مع عيوبي قبل مميزاتي وأن أهم عيوبها أنها سريعة الانفعال”.    

وردا على سؤال الحديدي: يعني مافيش وقت للراجل من سن 30 وأنتي لوحدك؟ لتجيب: مش عارفة يمكن إتعقدت واعتقد اني إتعقدت مارحتش لدكتور نفسي ولكني أعتقد ذلك، أنا بصراحة مشوفتش رجالة في حياتي .. وأنا متعقدة من الرجالة.. بقيت أقرف منهم، بس فيه رجالة بحترمهم طبعًا زي ابويا وإخواتي وبعض العلاقات الناجحة".  


كشفت زينة أن كل ما تتمناه في هذه المرحلة الصحة والستر، وأن يحمي الله حياتها وعائلتها من الأشخاص المؤذين.


تابعت معلقة: نفسي في الصحة والستر، وإن ربنا يبعد عني الناس المؤذية، أنا وولادي وإخواتي ومامتي وكل اللي بحبهم.


وعن أسرتها أكدت أنها تعيش دائمًا بين الخوف عليهم والخوف على نفسها من أجلهم، قائلة: بخاف على نفسي عشان أولادي، وبخاف على أولادي عشان نفسي، وبفرح لما أشوفهم فرحانين وناجحين وطيبين على الناس.

