اليوم.. بدء حجز بيت الوطن للمصريين بالخارج

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 5-2-2023، بدء حجز الإعلان التكميلي لأراضي مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

وذكرت الوزارة بأنه تمت الموافقة على عمليات تيسير وطرق لسداد قيمة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج "المرحلة الثامنة التكميلية" المُعلن عنها خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 11 يناير 2023.

كشف الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عن أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيطرح عددا من البدائل لأسلوب السداد واختيار الحاجز لما يناسبه منها بالإضافة إلى إقرار تيسيرات على الدفع الفوري.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، فإنه في حالة السداد الفوري لكامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي، تحويلاً من الخارج، يتم خصم نسبة ١٥% من الثمن الإجمالي لقطعة الأرض، وفي حالة سداد باقي ثمن الأرض على دفعات يتم الالتزام ببدائل احتساب الأقساط ومدة السداد، وفقا لأحد بديلين.. يتمثل البديل الأول في تحديد سعر الأرض بالجنيه المصري والسداد بالمقابل الدولاري، بينما البديل الثاني هو تحديد سعر الأرض بالدولار على أن يكون السداد بالدولار أيضا.

البديل الأول سيكون من خلال سداد دفعة مقدمة ۲٥ % من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي ويتم سداد باقي ثمن الأرض على ٣ أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية (الفائدة المعلنة من البنك المركزي يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين)، على أن يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة حتى تاريخ السداد بسعر الفائدة عالية.

والبديل الثاني يتضمن سداد دفعة مقدمة ۲٥% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي ويتم سداد باقي ثمن الأرض على مدة تتراوح من 5 إلى 7 أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية بسعر متوسط فائدة الشهادات الدولارية بالبنوك الحكومية يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة حتى تاريخ السداد بسعر الفائدة عالية.