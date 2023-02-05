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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر غياب محمود الخطيب عن حضور مباراة الأهلي وسياتل.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، سبب غياب محمود الخطيب رئيس النادي، عن حضور مباراة الفريق، أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وقال سعد شلبي خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار، إن غياب رئيس النادي جاء بسبب تعرضه لوعكة صحية قبل المباراة.

وتابع المدير التنفيذي للنادي: "الخطيب تعرض لارتفاع في درجة الحرارة وكان هناك أفضلية بعدم وجوده في المباراة وبقائه في فندق الإقامة".

واختتم: "نسعى لعمل تعاون مع سوشيال ميديا نادي ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أسوةً بمباراة بايرن ميونخ قبل عامين".
 

الدكتور سعد شلبي محمود الخطيب سياتل ساوندرز الأمريكي كأس العالم للاندية أمير هشام

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