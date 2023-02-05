بـ 10 ملايين دولار.. مواصفات أغلى سيارة في 2023

بيعت سيارة بوجاتي تشيرون بوفايلي " Bugatti Chiron Profilée" الحصرية والفريدة من نوعها مقابل مقابل 9.7 مليون يورو (8.7 مليون جنيه إسترليني) في مزاد RM Sotheby في قصر اللوفر في باريس.

تشيرون بورفايلي

تقول بوجاتي إن البيع يجعل من تشيرون السيارة الجديدة الأكثر قيمة في تاريخ سيارتها النادرة التي تم بيعها في المزاد، وسرعان ما أصبحت أكبر مبيعات مزاد RM Sotheby على الإطلاق في باريس خلال تاريخه الممتد لـ 47 عاماً، وسيذهب جزء من العائدات إلى الأعمال الخيرية.

شهد المزاد الشهير بيع سيارات شهيرة نادرة مثل فيراري اينزو موديل 2003 ، والتي جذبت 4 ملايين يورو، وتليها سيارة فيراري 643 من عام 1991 ، والتي بلغ سعرها 3.6 يورو.

بوجاتي تشيرون بورفايلي

بعد بيع تشيرون بوفايلي، أصبحت آخر سيارة تستخدم محرك الشركة الفرنسية الأيقوني سعة 8.0 لتر رباعي الشحن التوربيني 16 أسطوانة والذي تم تطويره بالاشتراك مع فولكس فاجن وشوهد لأول مرة في السيارة الخارقة Bugatti Veyron منذ عام 2005.

تم إنشاء تشيرون بورفايلي في الأصل كتجربة نتيجة لطلب العملاء، وهو عبارة عن عرض مخصص يعتمد على تشيرون بور سبورت.

يمكن لسيارة تشيرون بورفايلي الإنطلاق من وضع الثبات وصولاً لسرعة 62 ميلاً في الساعة في غضون 2.3 ثانية.

تم نقل عدد من المكونات من Pur Sport إلى بروفايلي ، مثل نسب التروس الأقصر ، والتغيير في الحدبة الأمامية والخلفية، والينابيع الأكثر صلابة لتحسين ديناميكيات المناولة.

أضافت بوجاتي في سيارة بروفايلي جناحًا خلفيًا ثابتًا بعرض 6 أقدام يحسن تبريد المحرك عن طريق امتصاص الهواء الساخن من حجرة المحرك مع توفير قوة سفلية إضافية.

تم وضع اللمسات النهائية في الداخل من الجلد المنسوج على لوحة القيادة، والكونسول الوسطي، وألواح الأبواب جنبًا إلى جنب مع طلاء أرجنت أتلانتيك، مع تشطيب الجزء السفلي من الهيكل الخارجي بألياف الكربون.