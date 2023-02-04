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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 13%.. فيراري تكشف عن حجم مبيعاتها خلال عام 2022 | تفاصيل

صدى البلد

حققت فيراري أرباح بلغت 939 مليون يورو (1.022 مليار دولار) في عام 2022، أي ما يعادل 5.09 يورو (5.54 دولار) للسهم الواحد، وعائدات بلغت 5.095 مليار يورو (5.55 مليار دولار). 

قفزت أرباح الشركة الإيطالية لصناعة السيارات زيادة في المبيعات بنسبة 13% خلال عام 2022 متجاوزة توقعات وول ستريت وتوجهات فيراري الخاصة.

فيراري 

بلغ إجمالي الإيرادات للربع الرابع 1.386 مليار يورو (1.51 مليار دولار)، بزيادة صحية من 1.172 مليار يورو (1.28 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2021 بينما ارتفعت أرباح السهم في الربع الرابع أيضًا من 1.16 يورو (1.26 دولار) إلى 1.21 يورو (1.32 دولار).

 

تمكنت فيراري من شحن إجمالي 13221 سيارة في عام 2022 ، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا للشركة وبزيادة تصل إلى 19% تقريبًا عن عام 2021.

فيراري تكشف عن حجم مبيعاتها خلال عام 2022 

قال بينيديتو فيجنا، الرئيس التنفيذي لشركة فيراري: "انتهى العام الماضي بنتائج مالية بارزة حققت وتجاوزت توجيهاتنا وحققت أرقامًا قياسية جديدة عبر جميع المقاييس، مثل صافي ربح قدره 939 مليون يورو وتوليد تدفق نقدي حر صناعي بقيمة 758 مليون يورو، وتوفر هذه الأرقام أساسًا لعام 2023 أقوى، مدعومًا بالطلب المتزايد باستمرار على منتجاتنا في جميع أنحاء العالم. 

 

وعلى الرغم من السيناريو العالمي المعقد، فإننا نتطلع إلى الأمام بثقة كبيرة، مدعومين بالعديد من العلامات والإنجازات لسيارة فيراري المتطورة ".

 

كانت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أكبر سوق لسيارات فيراري في عام 2022 ، حيث سجلت 5,958 عملية بيع، تلتها الأميركتان بـ 3,447 مبيعات، بزيادة 22% عن عام 2021، والصين، وهونج كونج، وتايوان مع 1,552 مبيعات (73% أكبر من 2021)، وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع 2,264 من المبيعات، بزيادة بنسبة 17%.

فيراري تكشف عن حجم مبيعاتها خلال عام 2022 

تقول فيراري إن الزيادة في الشحنات هذا العام كانت مدفوعة بشعبية سيارات مثل  Portofino M و SF90 Stradale and Spider ، بالإضافة إلى 296 GTB و 812 Competizione كما بدأت عمليات التسليم القليلة الأولى لـ Daytona SP3 في الربع الرابع.

 

وتتوقع فيراري زيادة قوية في المبيعات خلال عام عام 2023 وأن يصل صافي الإيرادات إلى 5.7 مليار يورو (6.2 مليار دولار).

فيراري بينيديتو فيجنا اوروبا SF90 Stradale Portofino

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