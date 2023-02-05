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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيف تصبح مبرمجا.. دورة مجانية بثقافة الإسماعيلية

كيف تصبح مبرمجا بقصر
كيف تصبح مبرمجا بقصر ثقافة الإسماعيلية

ينظم بيت شباب ثقافة  الإسماعيلية، دورة مجانية بعنوان "كيف تصبح مبرمجا"، يحاضرها  المهندس محمد مصطفى عباس، المتخصص في برمجة وتصميم المواقع والتطبيقات.

 

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وأوضح المهندس محمد مصطفى عباس، أن  الدورة تهدف إلى تعليم المتدربين أساسيات البرمجة وضرورة التحول الرقمي لمواكبة سوق العمل.

وأكد محمد عباس، أن الفترة المقبلة ستشهد دورة تدريبية للشباب حول "كيف تصبح مبرمجا" وتعليم الشباب أساسيات البرمجة وكيفية تأسيس مواقع وتطبيقات، حيث تتوجه معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي.

وقال إن سوق العمل العالمية تتجه إلى التحول الرقمي بسبب تطور الأسواق العالمية واهتمام العملاء بالشركات التي تسبق غيرها في أساليب الدعاية المبتكرة.

وأضاف أنه بعد خروج العالم من جائحة كورونا أصبح كثير من الناس ينجزون أعمالهم من المنزل وبدون الحاجة إلى الطرق التقليدية في التعامل، لافتا إلى أنه في عام 2020 بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية علي مستوى العالم 4.2 تريليون دولار.

 

الأسواق العالمية ثقافة الاسماعيليه لتحول الرقمي مواكبة سوق العمل

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