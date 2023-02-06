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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيعالج بالديدان.. تفاصيل جديدة بعد ضبط منتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط عاطل انتحل صفة
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية من تمكن إدارة العلاج الحر من ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب بقرية فيشا الكبرى في مركز منوف ويعالج الأهالي منذ عامين.

وقال أهالي القرية أنه يعمل منذ عامين ويدير عيادة يستخدمها كمركز لعمل الحجامة والعلاج بالأعشاب الي جانب تخصص القلب ومعروف لدي الأهالي.

وأكدوا أنه يأتي يوم واحد فقط في الأسبوع الاحد من كل أسبوع من السادسة وحتي التاسعة صباحا ويتردد عليه الكثير من أجل العلاج بالحجامة، الي جانب استخدامه نوع من الديدان في جلسات علاجية.

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أثناء الكشف على المرضى.. ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

وتمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية من ضبط رجل يدعي (م.م.المصري) بإنتحال صفة أخصائي قلب وإدارة عيادة لهذا الغرض بقرية فيشا الكبري التابعة لمركز منوف .

وفي أقل من أسبوع تواصل إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية نجاحها في تعقب منتحلي الصفة الطبية وذلك بضبط رجل يدعي أنه أخصائي القلب الصناعي وبرجمة القلب بكلية الطب جامعة الازهر ، حيث إنتقلت اللجنة المشتركة المشكلة إلى محل الواقعة وتبين قيام المذكور بانتحال صفة طبيب ( أخصائي قلب بكلية الطب جامعة الازهر ) ومباشرة حالات مرضية بعيادته الكائنة بالقرية وكذلك بيع وتداول مواد طبية غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة ووجود أجهزة طبية سنتريفيوچ ، وفحص انف واذن وحنجرة وسماعة طبية وجهاز ضغط وجهاز رسم قلب وجهاز تدليك وأكواب حجامة وسرنجات وأنابيب تحاليل ووعاء بلاستيكي يحتوي علي ديدان من نوع البزاق يستخدمها في عمل جلسات علاجية للمترددين علي عيادته .

وبضبط المذكور تبين من بطاقتة الشخصية أنه بدون عمل وتم تحريز الأدوية والمستحضرات غير المسجلة بقطاع الصيدلة ومعدة للبيع للمرضي عن طريق مفتش هيئة الدواء الدكتور عبد المنعم سعيد حافظ ، وتم تحريز كافة الأجهزة ودفتر الكشوفات وكذلك دفتر الروشتات الخاصة بالمدعي . 

وقد تم القبض على المذكور وتحرير محضر رقم ( ٢٢٧٥ ) جنح منوف بالواقعة وسيتم عرضها علي النيابة إستكمالا للتحقيقات ، حيث قامت إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة بقيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة.

واكدت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، في تصريحات خاصة أنه تم حجز كشف لدي الطبيب باسم مستعار وتم التنسيق مع قوات الشرطة ومديرية الأمن والرقابة التموينية وتوجهوا الي العيادة حيث حضر متأخرا اليوم الي العيادة في ال ١١ صباحا.

واوضحت أنه تم مداهمة العيادة أثناء توقيعه الكشف علي المرضي حيث تبين قيامه بتعليق لافته باسم " م.م.ا " اخصائي القلب الصناعي والبرمجة القلبية كلية الطب جامعة الأزهر وطباعه روشتات للمرضي ووصف العلاج.

وتابعت شيرين مسعد، أنه تم فحص بطاقته وتبين أنه " بدون عمل " ويقيم في المطرية بمحافظة القاهرة ويأتي الي المنوفية للكشف عن المرضي حيث قام بعمل سجلات للمرضي ووجود أجهزة طبية داخل العيادة وكذلك سرنجات بها مواد مجهولة ادعي اها سم النحل لاستخدامه في العلاج.

وأشارت مدير العلاج الحر، أنه تم تحرير محضر بالواقعة والقبض عليه والتحفظ علي كافة المضبوطات وجارى اصدار قرار من محافظ المنوفية بغلق العيادة.

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية
المنوفية وزارة الصحة محافظة المنوفية مديرية الصحة انتحال صفة طبيب الشئون الصحية مديرية الشئون الصحية

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