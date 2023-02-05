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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير صادم عن عدد حالات التخلص من الحياة بين الأطفال والمراهقين في إسرائيل

الانتحار
الانتحار

نشر مجلس سلامة الطفل في إسرائيل، تقرير سنوي وصف بـ"الصادم"، حول حدوث زيادة كبيرة في حالات الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل والتخلص من الحياة بين الأطفال والمراهقين الإسرائيليين. 

وبحسب بيانات مجلس الطفل في إسرائيل، فأن 1.042 طفل إسرائيلي جاءوا إلى غرفة الطوارئ بعد محاولة انتحار عام 2021 ، 40 % كانوا تحت سن 14 ، منهم 19 طفلاً حتى سن التاسعة و 394 في سن العاشرة.
وأضح التقرير  أن 423111 طفل أي 14 % فقط من أطفال إسرائيل كانو يتلقون خدمات الرعاية، و1184 طفل تلقوا علاج نفسي ضد الانتحار، و 1484 تعرضوا للعنف الأسري، و6389 يعانون من اضطراب الشخصية، وحوالي 30000 طفل بين 14 - 17 لا يعملون ولا يتعلمون.

وبحسب البيانات فأنه في عام 2021 ، كان 853 ألف طفل في إسرائيل يعيشون في فقر، وبين عامي 2019-2021 ، أيضا كانت هناك زيادة كبيرة بنسبة 18٪ في عدد الطلاب الذين تم علاجهم في البرامج المختلفة لإدارة تعليم الأطفال والشباب المعرضين للخطر في وزارة التربية والتعليم.

ووفقا للبيانات فقد زاد عدد القاصرين ضحايا الجريمة بنسبة حوالي 10٪ في عدد القضايا المفتوحة للجرائم الجنسية ضد القاصرين ، زيادة 19٪ في عدد الأطفال ضحايا الجرائم الجنسية وزيادة بنسبة 47٪ في عدد القضايا المفتوحة لجرائم التحرش الجنسي ضد القاصرين ، كما حدثت زيادة لا تقل عن 144٪ بين عامي 2018 و 2021 في القضايا المفتوحة للجرائم الخاصة ضد الأطفال عبر الإنترنت.

وبالنسبة لتعرض القاصرين للعنف الأسري أيضا بين عامي 2019 و 2021 ، كانت هناك زيادة بنسبة 79٪ في عدد الأطفال والشباب المعرضين للعنف بين والديهم الذين عولجوا في مراكز الوقاية من العنف المنزلي.

يقول المدير التنفيذي لمجلس رعاية الطفل ، المحامي فاريد فيندمان: "يجب أن يتردد صدى البيانات التي يقدمها الكتاب السنوي في آذان صانعي القرار كساعة منبه لا يمكن إيقاف تشغيلها.

بدوره قال الدكتور يوسي ليفي بلاز ، رئيس مركز دراسة الانتحار والألم العقلي وعضو في اللجنة التنفيذية لجمعية "فور لايف" في إسرائيل" كانت معدلات الانتحار بين الشباب عالية منذ عدة سنوات". "الانتحار هو ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعا بين الشباب في إسرائيل بسبب فيروس كورونا لأنه كان حدثا مؤلما ودائما ، زاد من حالة الضيق هذه وخطر الاكتئاب والقلق والانتحار". 


وأضاف بلازر بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" اتضح أن هناك انخفاضًا في العمر الذي تبدأ فيه الأفكار الانتحارية وحالات الانتحار بين الأطفال والمراهقين في إسرائيل.

 

وتابع "إذا اعتقدنا ذات مرة أن الأولاد والبنات لم ينتحروا قبل سن 14-15 ، واليوم هناك تضاعف في عدد حالات الانتحار بين الأطفال دون سن 14 - في كل من إسرائيل وخارجها. هذه ظاهرة حادة ومؤلمة. من المهم أن يعرف الجمهور أن هذه ظاهرة حاضرة وقائمة ، لذلك إذا كان لدي طفل في المنزل يعاني من الألم ، ومن يعاني من ضائقة ، أو في أزمة - لا يمكنني تجاهلها. يجب إحالته للعلاج".
وبحسب الصحيفة فأن الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة كشفت أن استخدام الشبكات الاجتماعية يزيد بشكل كبير من الشعور بالوحدة. عندما نكون أكثر على الهاتف والشاشات ، نشعر بالوحدة أكثر. إنها مفارقة بعض الشيء ، لأنها على ما يبدو شبكة اجتماعية ، لكنها تجعلنا نشعر بالوحدة. كما أنه يزيد من القدرة على التنمر على الأطفال".

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