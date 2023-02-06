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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لشهر رمضان.. تموين سيناء تبحث توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين

اجتماع لتوفير السلع
اجتماع لتوفير السلع استعدادا لشهر رمضان

عقدت مديرية التموين والتجارة الداخليه  محافظة شمال سيناء،  مساء الأحد  اجتماعا، برئاسة أمانى رسلان مدير عام المديرية،وحضور اعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئويه لمناقشة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم ، بناء على توجيهات اللواء  الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

أسعار مخفضة

 

 قد تناول الاجتماع،  الية ودراسه جلب كميات من السلع والمواد  الغذائيه  لطرحها في الجمعيات امام المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق المحلية. علي ان يتم ضخ كميات من السلع تباعا طوال أيام شهر رمضان المبارك لتلبية احتياجات الأهالى. 

كما  تقرر توفير احتياجات الشهر الفضيل  للعاملين  في الحكومة واسرهم علي أقساط تيسيرا عليهم ، من خلال الجمعيات الفئويه بمديرية الخدمات او مجلس مدينة 

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سيناء السلع رمضان شهر المواطنين

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