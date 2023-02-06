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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معلم مصري يتقمص شخصية خيالية

صدى البلد

يحضر الطلاب حصة اللغة الإنجليزية مع مدرسهم المحبوب "مستر وايت" بلحياه البيضاء وببعض الألعاب يشرح الأستاذ الدروس للطلاب ومستخدم اللعب لترسيخ المعلومات في أذهان الطلاب.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن الأستاذ طارق الفتاح  معلم لغة انجليزية مصري ومبتكر شخصية "مستر وايت" الخيالية لتسهيل الدروس على طلاب ويتقمصها في جميع حصصه الدراسية.

وعلق طارق عبد الفتاح  انه استغل هذه الشخصية" مستر وايت" في تعليم الأطفال قيم أخلاقية وذلك لان مستر وايت أصبح بالنسبة لهم مثل بكار وسبونج بوب والأطفال لا تعلم  مستر وايت لكنها نجحت جدا واتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم العلميه والتعليمية.

لغة انجليزية الاطفال مدرس تعليم مصر

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