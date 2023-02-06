نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يزيد نوعان من التوابل الشائعة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم فمن المثير للقلق أن الصلصات المفضلة لديك قد ترفع قراءة ضغط الدم المرتفع

ارتفاع ضغط الدم

وفقا لموقع express. يمكن أن يعرض الخردل والكاتشب الأوعية الدموية لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم فقد تحتوي الصلصات الحمراء والصفراء أيضًا على مكون ضار لمستويات ارتفاع ضغط الدم مما يعني أنه يجب "محاولة تجنبها" أو إيجاد بديل أقل في نسبة الملح نظرًا لكونه السبب "الأكبر" الوحيد لارتفاع ضغط الدم فقد يجعل جسمك يحتفظ بالماء ، مما يؤدي إلى ضخ المزيد من الماء في الدم و زيادة الضغط في الشرايين .

والأسوأ من ذلك ، إذا كانت مستويات ارتفاع ضغط الدم لديك مرتفعة فقد يؤدي الملح إلى تفاقم هذه المشكلة ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى مزيد من المشاكل الصحية ، بدءًا من أمراض القلب إلى السكتة الدماغية.

يوضح موقع Blood Pressure UK أن الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف غالبًا ما تكون مليئة بالسعرات الحرارية مع توفير "قيمة غذائية قليلة جدًا أو معدومة".

على الجانب الآخر الطاقة الإضافية المخبأة في زجاجة الكاتشب قد تجعلك تكتسب وزناً مما قد يرفع ضغط الدم في المقابل.