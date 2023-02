بيونسيه وهاري ستايلز أبرز الفائزين بجوائز Grammy awards

2/6/2023 4:00:31 AM

حصلت النجمة بيونسيه على جائزة Grammy لأفضل تسجيل راقص عن أغنيتها Break My Soul، فيما حصلت على جائزة جرامي لأفضل أداء آر أند بي تقليدي عن Plastic Off the sofa، ضمن جوائز مهرجان Grammy awards.

وذهبت جائزة جرامي لأفضل ألبوم "هندسي" لألبوم Harry’s House للمغني هاري ستايلز، وحصلت ليزو على جائزة جرامي لأفضل ريمكس عن أغنيتها About Damn Time وذلك خلال الجوائز التمهيدية للحفل.

يقدم الممثل الكوميدي تريفور نوح، حفل Grammy ويتضمن الحفل 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.



كما كشفت إدارة جوائز Grammy عن ترشيحات الجائزة، وتضمنت القائمة العديد من الترشيحات حيث حصلت تايلور سويفت الحائزة على 11 جائزة جرامي على أربعة ترشيحات تشمل "أغنية العام، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، أفضل أغنية ريفية، أفضل فيديو كليب".

يذكر أن انطلق الليلة حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في نسخته الـ 65، وهو الحدث الذي يعادل ليلة الأوسكار ولكن في الوسط الغنائي العالمي.

سيتم بث حفل توزيع جوائز الجرامي الذي يستضيفه تريفور نواه، ويقام في لوس أنجلوس على شاشة CBS الأمريكية مباشرة.

تعتقد الصحف العالمية أن ليلة جوائز جرامي لعام 2023، هي مسابقة خاصة بين أديل وبيونسيه، ما يعيد الأذهان إلى حفل عام 2017، ولكن هاري ستايلز ليس بعيدا عن المنافسة أيضا، وتنتظره ألقاب مهمة هذا العام.