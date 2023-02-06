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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيولا ديفيس تحصل على جائزة أفضل كتاب صوتي بـ Grammy Award

فيولا ديفيس
فيولا ديفيس

حصلت فيولا ديفيس، على جائزة Grammy Award لأفضل كتاب صوتي وذلك عن مذكراتها Finding Me.

 

يقدم الممثل الكوميدي تريفور نوح، حفل Grammy ويتضمن الحفل 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.

كما كشفت إدارة جوائز Grammy  عن ترشيحات الجائزة، وتضمنت القائمة العديد من الترشيحات حيث حصلت تايلور سويفت الحائزة على 11 جائزة جرامي على أربعة ترشيحات تشمل "أغنية العام، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، أفضل أغنية ريفية، أفضل فيديو كليب".

يذكر أن انطلق الليلة حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في نسخته الـ 65، وهو الحدث الذي يعادل ليلة الأوسكار ولكن في الوسط الغنائي العالمي.

 

سيتم بث حفل توزيع جوائز الجرامي الذي يستضيفه تريفور نواه، ويقام في لوس أنجلوس على شاشة CBS الأمريكية مباشرة. 

تعتقد الصحف العالمية أن ليلة جوائز جرامي لعام 2023، هي مسابقة خاصة بين أديل وبيونسيه، ما يعيد الأذهان إلى حفل عام 2017، ولكن هاري ستايلز ليس بعيدا عن المنافسة أيضا، وتنتظره ألقاب مهمة هذا العام.

أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل جرامي الموسيقية| صور

ليلة تألق بيونسيه.. تفاصيل حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية قبل انطلاقه الليلة

تحظى أديل باحترام كبير من النقاد، والجماهير، إلا أن الكثيرون يعتقدون أن حاليا هو وقت بيونسيه وهاري ستايلز للفوز بألقاب أفضل أغاني وألبومات العام.

تنتظر بيونسيه أيضا تحطيم رقمها القياسي في الفوز بأكبر عدد جرامي على مر العصور، فيما يتربع هاري ستايلز على عرش قوائم الترشيحات بـ 6 اختيارات هامة. حققت بيونسيه 28 انتصارا في جوائز جرامي من قبل، وتلقت 9 ترشيحات.

فيولا ديفيس Grammy Finding Me الأوسكار جرامي

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