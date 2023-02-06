مصطفى شوقي يستعد لطرح "جيبي بيوجعني"

يستعد الفنان مصطفى شوقي، لطرح اغنية جديدة بعنوان “جيبي بيوجعني”، يوم الخميس ٩-٢-٢٠٢٣، في تمام الساعة الخامسة مساءاً على كل منصات الموسيقى، والاغنية من انتاج فري ميوزيك | نصر محروس.

أكد الفنان مصطفى شوقي ، أن أغنية "ملطشة القلوب" كانت أول تعاون بينه وبين نصر محروس، ونجحت نجاح باهر ونالت إعجاب الجمهور.

وتابع مصطفى شوقي في مداخلة هاتفية عبر أثير “ نغم إف إم”، :" السر في نجاح نصر محروس أن لديه خبرة واسعة فى المجال الغنائي، وبدأ من الصفر وكان بينزل مع والده لتوزيع الشرائط ولديه حس كبير بالشارع، والقدرة على اختيار الكلمات التي تناسب الشارع المصري".

وأضاف مصطفى شوقي:" هناك أغاني كثيرة لدى نصر محروس و هو من يختار من يغنيها، ولديه القدرة على جعل الأغنية التي ينتجها تنجح بشكل كبير، ونستعد حاليا لإطلاق ألبومي الجديد وأتعاون فيه مع عزيز شافعي، وأتعاون أيضا مع شعراء وملحنين وموزعين لأول مرة.