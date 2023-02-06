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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: روح اللاعبين وراء انتصارات الأهلي.. وكولر مدرب واقعي

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يتميز بالواقعية، وكان يتحدث دائمًا عن مشكلات فريقه، وعندما بدأ يًعدل بعض الأمور، تحسن الأداء بشكل ملحوظ، وكذلك نتائج الفريق تسير بشكل جيد.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر دائمًا حريص على إظهار الأخطاء للاعبيه، وأي لاعب بعيد عن مستواه يقوم باستبعاده من المباريات، وبيرسي تاو لاعب مهاري وقادر على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما جعله يدفع به في المباريات الأخيرة، وطالما سليم فأنه يشارك بشكل جيد مع الأهلي".

غرفة الملابس كلمة السر

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وأضاف: "غرفة الملابس في النادي الأهلي مهمة جدا، الجميع يكون على قلب رجل واحد وهناك روح جيدة بين الجميع وهي نقطة مؤثرة في النتائج، وشاهدت صور لشادي حسين وأيمن أشرف مع كولر، وهذه أمور تدل على أن هناك ترابط كبير بين جميع اللاعبين والمدير الفني، ويدل أيضا بقناعة الجميع بالمدير الفني كولر".

وأكمل: "البعض تحدث عن أمور كثيرة خاطئة، لم نسمع أي شكوى من أي لاعب بشأن المستحقات، وحصلت على مستحقات متأخرة لي بعد اعتزالي بعامين، هناك ثقة دائمة في النادي الأهلي".

وبسؤاله عن رحيل عصام الحضري عن المنتخب الأوليمبي، علق قائلا: "التواجد في المنتخبات الوطنية شرف كبير، لأي لاعب أو مدرب، وبعد رحيله من المنتخب الأول تم تقديره وتعيينه في المنتخب الأوليمبي، وفي النهاية رحيله إلى سوريا اعتقد غير موفق".

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