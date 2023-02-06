قبل مواجهة ريال مدريد.. كولر في حيرة بسبب إصابات الأهلي المفاجئة

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يشعر بقلق من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق قبل مباراة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نصف كأس العالم للأندية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"هناك حالة من التخوف الشديد لدى المدير الفنى بسبب حالة الإجهاد لدى بعض العناصر الأساسية، مثل عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وعلى معلول ومحمد هانى".

وتابع:" يميل المدير الفنى إلى إجراء بعض التعديلات الجديدة فى صفوف الفريق، وذلك من أجل دخول مواجهة ريال مدريد فى أفضل حالة بدنية وفنية".

حكم مباراة الأهلي وريال مدريد

وفى سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قيادة الحكم الأوروجوياني أندريس ماتونتي كابريرا، مواجهة الأهلى مع ريال مدريد، المقرر لها فى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "الامير مولاي عبد الله"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم التى تستضيفها المغرب، حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

ويقود الحكم أندريس ماتونتي كابريرا، موقعة ريال مدريد مع الأهلى في نصف نهائي مونديال الأندية، ويساعده كل من مارتن سوبي ونيكولا تاران والحكم الرابع من السلفادور وهو إيفان بارتون.

بينما يتكون طاقم تقنية الفار من الكولومبي نيكولاس جالو، الفنزويلى خوان سوتو، الأمريكي كاثرين نيسبيت والمكسيكي فيرناندو جوريرو.

وكان الأهلى قد تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه فى ربع النهائي على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف نظيف، بينما يخوض ريال مدريد مباراته الأولى فى البطولة.

وجدير بالذكر أن الفائز من مواجهة الأهلى وريال مدريد، سوف يواجه الفائز من المواجهة الأخرى بين الهلال السعودى وفلامنجو البرازيلى فى المباراة النهائية، يوم السبت المقبل.