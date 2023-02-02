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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

صدى البلد

قررت اللجنة الطبية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، خضوع حسين الشحات وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار الكشف عن المنشطات، عقب مباراة الفريق أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقامت اللجنة الطبية بالبطولة بالحصول على العينات اللازمة من الشحات وديانج، في إجراء متبع في البطولات الكبرى.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

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حصد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لفريقنا في شباك أوكلاند سيتي بالدقيقة 56، بعد استغلاله تمريرة مميزة من حمدي فتحي مسددًا الكرة على يمين الحارس.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

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