الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة بالزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك وسطاء تدخلوا في ملف أحمد فتوح لاعب الزمالك وقاموا بعرضه على الأهلي، مشيرا إلى أن هناك أحاديث قوية بين جميع الأطراف، وتم عقد جلسات مؤخرًا حول هذا الأمر.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك شرخ عميق حدث في علاقة اللاعب مع ناديه، بعدما تعرض للتجريح مؤخرا، وهناك بعض الوسطاء تدخلوا لترتيب انتقاله إلى النادي الأهلي، فهل يلحق الزمالك وأن يصلح العلاقة مع اللاعب".

وأكد: "هناك كلام قوي من وسطاء لتقريب وجهات النظر بين الأهلي وفتوح، سواء بفسخ عقده والرحيل لأي نادٍ خارج مصر، ومن ثم العودة مجددًا، فهل يستطيع الزمالك احتواء الخلاف".

وأتم: "فتوح هو من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر داخل قارة افريقيا مع علي معلول، هناك وسطاء يتحدثوا بين الطرفين، وتم عقد جلسات أيضا بشأن انتقال فتوح للأهلي في المستقبل".