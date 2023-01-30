لاعب غزل المحلة في الصدارة ورمضان صبحي يشعل المنافسة..ترتيب هدافي الدوري المصري

استمر أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة في التألق وتسجيل الأهداف مع فريقه ليحتل صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الـ 16.

وأشعل رمضان صبحي لاعب بيراميدز، ورزقي حمرون لاعب فاركو المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز وتساوى رمضان صبحي ورزقي حمرون مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وأصبح لكل منهما 6 أهداف في المرتبة الثانية في ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري المصري







أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 8 أهداف

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 6 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 6 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 6 أهداف

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 5 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 5 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 5 أهداف

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 5 أهداف

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز 5 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الاهلي 4 أهداف

كريم طارق لاعب طلائع الجيش 4 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الاهلي 4 أهداف

فاجري لاكاي لاعب بيراميدز 4 أهداف

محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر 4 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباتر 4 أهداف

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون 4 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 4 أهداف

مصطفي زيكو لاعب حرس الحدود 4 أهداف

يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك 4 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 4 أهداف

جابرييل أوروك لاعب غزل المحلة 4 أهداف

