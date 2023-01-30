مرتضى منصور يعلن مفاجأة عن نتيجة عينات تحاليل فتوح وعبد الله جمعة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن وصول نتيجة العينة الخاصة بثنائي الفريق الأول بنادي الزمالك أحمد فتوح وعبدالله جمعة، بعد عرضهما على لجنة فحص المنشطات التابعة التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي، على شاشة قناة الزمالك، أن نتائج العينات الخاصة بالثنائي فتوح وعبدالله جمعة، وصلت اليوم الأحد من معامل تحليل المنشطات في مدينة برشلونة الأسبانية، وجاءت النتيجة سلبية لكلا اللاعبين.

وقدم مرتضى منصور التهنئة للثنائي أحمد فتوح وعبدالله جمعة، بعد تأكد براءتهما من تهمة تعاطي المنشطات أو المخدرات.

وقف قيد الزمالك

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف نادي الزمالك من سداد المديونيات المستحقة عليه خلال الفترة السابقة.

وقال المصدر إن الزمالك لا يزال لم يُسدد قيمة المديونية التي على النادي خلال الفترة الحالية، وهذا قد يوقفه من أن يتم قيد صفقاته الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: ما زال نادي الزمالك حتى الآن لم يوفق أوضاعه مع اتحاد الكرة ولم يعقد مسؤولو القلعة البيضاء أي جلسات مع الاتحاد لحل الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: اتحاد الكرة طالب جميع الأندية بدفع حتى 25% من قيمة المديونيات من أجل قيد الصفقات الجديدة، وهناك أندية كثيرة وفقت أوضاعها مثل الأهلي والاتحاد السكندري والمقاولون العرب التي كانت أول الأندية التي تواصلت مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكمل: ما زال الأمر غير واضح ولم يتواصل معنا الزمالك حتى الآن، وهذا يشير إلى أزمة كبيرة قد تواجه الأبيض خلال الفترة المقبلة.