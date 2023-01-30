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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاق سطيف يكشف كواليس مثيرة في تدخل الزمالك لضم القندوسي.. فيديو

صدى البلد

قال إبراهيم عرباوي، مدير عام نادي وفاق سطيف الجزائري، إن مبادرة الأهلي، بترك أحمد قندوسي لمنتخب الجزائر للمحليين، من أجل استكمال بطولة أمم إفريقيا، تستحق الشكر، وتعزز العلاقة بين مصر والجزائر.

وأضاف عرباوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن قندوسي لاعب مميز للغاية، وسيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي الذي تعاقد معه عن قناعة لتحقيق الإضافة من إمكانياته.

وأشار إلى أن مولودية الجزائر كان أكثر الراغبين في التعاقد مع أحمد قندوسي، الذي أبدى رغبته في الاحتراف، ومن ثم وصله عرض فرنسي وآخر تركي، ثم عرضين من بيراميدز والزمالك، قبل أن يدخل الأهلي في صفقة ويحسمها رسميًا.

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وأوضح أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، لم يتواصل رسميًا مع وفاق سطيف الجزائري، وإنما دفع بوكيل سوري، الذي تواصل ممثلًا عن النادي، ومن ثم ظهر أمير مرتضى منصور في الصورة، على عكس الأهلي، الذي تفاوض باحترافية شديدة، وأرسل ممثله أمير توفيق مدير التعاقدات، لإنهاء تفاصيل الصفقة.

وتابع، أن وفاق سطيف أجل مفاوضاته مع الأهلي، لحين إنهاء التفاوض مع مولودية الجزائر، احترامًا للأخير، إلا أن اللاعب لم يكن يرغب في قبول العرض، ورحب بشدة بالانضمام إلى الأهلي مفضلًا إياه على كل العروض بما فيها بيراميدز والزمالك، مشددًا أن عرض بيراميدز كان أقل من الأهلي.

واختتم تصريحاته، أن الزمالك كان يراوغ في عرضه عن طريق «السمسار» السوري الذي كان يتفاوض على ضم اللاعب، موضحًا أن هناك لاعب آخر سينضم إلى فريق مصري في يناير الجاري، مضيفًا «أقول لمرتضى منصور ارجع إلى عقلك والصفقة أخذها فريق شقيق، ونترفع عن الشكوى ضدك إلى فيفا بعد تصريحاتك الأخيرة».

 

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