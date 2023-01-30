خبر مفزع للجماهير.. اتحاد الكرة يمنع الزمالك من القيد بسبب المديونيات

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف نادي الزمالك من سداد المديونيات المستحقة عليه خلال الفترة السابقة.

وقال المصدر إن الزمالك لا يزال لم يُسدد قيمة المديونية التي على النادي خلال الفترة الحالية، وهذا قد يوقفه من أن يتم قيد صفقاته الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: ما زال نادي الزمالك حتى الآن لم يوفق أوضاعه مع اتحاد الكرة ولم يعقد مسؤولو القلعة البيضاء أي جلسات مع الاتحاد لحل الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: اتحاد الكرة طالب جميع الأندية بدفع حتى 25% من قيمة المديونيات من أجل قيد الصفقات الجديدة، وهناك أندية كثيرة وفقت أوضاعها مثل الأهلي والاتحاد السكندري والمقاولون العرب التي كانت أول الأندية التي تواصلت مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكمل: ما زال الأمر غير واضح ولم يتواصل معنا الزمالك حتى الآن، وهذا يشير إلى أزمة كبيرة قد تواجه الأبيض خلال الفترة المقبلة.

مديونية الزمالك لاتحاد الكرة



واشترط اتحاد الكرة على أندية الدوري الممتاز سداد الديون المستحقة عليها لصالح اتحاد الكرة، أو على الأقل جدولتها وسداد دفعة منها، للسماح لتلك الأندية بقيد لاعبين جدد في صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعتبر الزمالك من أكثر الأندية التي عليها مستحقات لاتحاد الكرة، حيث تصل قيمة المديونيات المستحقة على القلعة البيضاء لصالح الجبلاية لنحو 70 مليون جنيه.