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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في نادي الزمالك بسبب قرار اتحاد الكرة

الزمالك
الزمالك

نفى اتحاد الكرة كل ما تردد حول قيد اللاعبين داخل نادي الزمالك بعد انتهاء قيد الانتقالات الشتوية.

وطالب اتحاد الكرة المتضررين باللجوء للفيفا في حالة الاعتراض على القرارات الصادرة ضد الأندية.

وأضاف: "اتحاد الكرة نفى كل ما يتردد حول قيد اللاعبين للزمالك، وعلى المتصرر اللجوء إلى الفيفا".

وأكد الإعلامي محمد شبانة آن اتحاد الكرة نفى كل ما يتردد حول قيد اللاعبين للزمالك، وعلى المتضرر اللجوء إلى الفيفا".

وأكمل: وزير الرياضة أكد بأنه لا شأن للوزارة بأزمة قيد لاعبي الزمالك، وما يتداول حول عودة جمال علام من المغرب للاجتماع مع الوزير غير صحيح".

وأوضح: "الزمالك يدعي أن الحسابات محجوز عليها، فكيف سيتم استقبال أموال ميتيلاند الدنماركي الخاصة بصفقة رحيل إمام عاشور، الزمالك لديه حساب واحد محجوز عليه، فهناك أكثر من 10 حسابات آخرى للنادي".

وأردف: "اتحاد الكرة لن يستطيع حل أزمة القيد، بعد اغلاق السيستم، حتى لو قام الزمالك بدفع كل المستحقات المتأخرة للاتحاد".

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