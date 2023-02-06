عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة عن حماية الحسابات الإلكترونية بثقافة الإسماعيلية

حماية الحسابات الإلكترونية
حماية الحسابات الإلكترونية بثقافية الاسماعيلية

يقيم قصر ثقافة الإسماعيلية ندوة تثقيفية عن حكاية الحسابات الإلكترونية بمركز القصاصين، ضمن البرنامج التوعوي الذي أطلقته خلال إجازة نصف العام الدراسي، يديرها  التقني يوسف الوهيب.

مصرع وإصابة 42.. التحقيقات تكشف سبب حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي


وحذر خبير السوشيال ميديا من خطورة جرائم الانتحال والقرصنة على الإنترنت، مشيرًا إلى أنها أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للأفراد بعد أن كانت تستهدف الكيانات الكبرى قبل  سنوات. 


وقال "الوهيب" إن انتشار الجرائم الإلكترونية وتطورها خلال الفترة الأخيرة  دعا المشرع العربي إلى تغليظ العقوبات لمواجه مرتكبي هذه الجرائم  ومنع انتشارها.


ودعا "الوهيب" مستخدمى الإنترنت إلى توخي الحذر خلال استخدام البرامج والتطبيقات لما  قد تشكله من خطورة  على الأجهزة أو اختراق الحسابات للحصول على كلمات سر الحسابات المحفوظة عليها واستخدامها في أعمال  غير مشروعة على  الانترنت.


وأشار إلى أنه أصبح من  الشائع  انتشار شكاوى لمستخدمي فيس بوك  من تحول صفحات خاصة بهم إلى  صفحات أخرى في دول أخرى  ويتم تغيير  اسمها  ونشاطها، مشيرا إلى أن ذلك يتم غالبا من خلال الرد على محادثات ماسنجر لقرصنة يتمكنون من الدخول الى حساب المستخدم والاستيلاء عليه وعلى ما يتبعه  من صفحات أو مجموعات  تدار من خلالها وبيع هذه الصفحات وأحيانا يتم التلاعب بمحتواها.


وقال الوهيب: قبل سنوات كان الهدف المباشر هو  الاستيلاء على الحساب لساعات  يتم من خلالها طلب من الأصدقاء  تحويل رصيد  محمول أو مبلغ مالي  قبل أن يستمكن صاحب الحساب من استرداده سريعا ، إلا أن الأمر تطور الآن خاصة في ظل ارتفاع أسعار بيع صفحات ومجموعات  "فيس بوك"  بما عليها من ملايين المعجبين والمتابعين  ولجوء الشركات والمؤسسات التجارية لشراء صفحات جاهزة وهو ما  يتم في العديد من دول شرق أسيا في ظل غياب الرقابة القانونية.


وأضاف لحماية  صفحتك على "فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى من الانتحال  يفضل اختيار كلمة سر  قوية ومتميز لا تخطر على بال الآخرين ولا يسهل لهم تخمينها ويفضل أن تكون مزيجا بين الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام، وعدم فتح  روابط مجهولة المصدر تحمل عناوين مثيرة أو جذابة بالإضافة إلى روابط الألعاب والحظ و تركيب الصور وغيرها لأن معظمها يتطلب أذونات بالدخول على الجهاز والتعرف على المعلومات  ما يسهل عملية الاختراق ، كما يفضل عدم  تحميل التطبيقات من مصادر مجهولة لأجهزة الهاتف المحمول لأنها تضر الأجهزة وتسهل عملية الاختراق.

السوشيال ميديا الاسماعيلية طريق الاسماعيلية الصحراوي طريق الاسماعيلية الإسماعيلية الصحراوي حادث طريق الاسماعيلية الحسابات الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

الصحة: الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس بطريق عيون موسى

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

عيار 21 الآن يخسر 245 جنيهًا|مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

مدبولي: صندوق النقد توقع انخفاض البطالة في مصر إلى أقل من 7%

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس.. ومدبولي: خارطة طريق المستقبل لابد أن تشمل جزأين .. والظروف الاقتصادية في مصر كانت تفرض على الحكومات تبني الحلول الشبيهة بالمسكنات

دعاء الرعد والبرق والمطر.. 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة

قائد القوات البحرية: نمتلك قوة بحرية متطورة..وقادرون على تأمين مصالح الدولة المصرية

متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف؟ اغتنم 10 سنن تغفر ذنوبك

الكويت: تعديل أوضاع 18 ألف شخص يقيمون بصورة غير قانونية منذ 2011

فضل سورة السجدة فجر الجمعة .. أسرارها عظيمة لا تغفلها

مفاتيح الفرج العشرة.. 10 آيات فيها الحل لفك الكرب وانشراح الصدر وتحقيق الأمنيات

ترشيحاتنا

الطماطم بـ 6.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين

في عيد ميلاده الـ 38 .. ألقاب وأهداف وإنجازات كريستيانو رونالدو

موعد الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم

أبو الغيط يعزي في ضحايا زلزال سوريا وتركيا ويدعو إلى تقديم الإغاثة

زلزال سوريا .. اجتماع طارئ لـ بشار الأسد بتوجيهات عاجلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة اعدادية الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفاته توكسيك.. شاهد| صور كريم فهمي وزوجته في عيد ميلادها

وفر فلوسك.. هاني الناظر يقدم روشتة مجانية لحل مشاكل الشعر

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

ميخرجش من البيت.. هاني الناظر يقدم تحذيرا عاجلا لهؤلاء المرضى| تفاصيل

فيديو

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ