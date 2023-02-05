مصرع وإصابة 42.. التحقيقات تكشف سبب حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

كشفت تحقيقات النيابة بمحافظة الإسماعيلية، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة سرابيون بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، عن سبب وقوع الحادث الأليم، حيث أدى انفجار إطار السيارة الخلفي واختلال عجلة القيادة إلى انقلاب السيارة ومصرع وإصابة ٤٢ حدثًا.

وبحسب التحقيقات، فإن ضحايا الحادث تترواح أعمارهم بين ٦ إلى ١٦ عاما، وغادورا منازلهم بمحافظة الشرقية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، مستقلين سيارة ربع نقل للعمل بإحدى الصوب الزراعية بأبوسلطان ونتيجة انفجار الإطار؛ اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة حدثٍ، ووقوع إصابات مختلفة بين طفيفة وبالغة وخطيرة وجروح وكسور عديدة.

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير المرفق، بـ ٢٢ سيارة إسعاف إلى مكان وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددا كبيرا من الأطفال "عمالة زراعية" إلى إحدى المزارع للعمل باليومية، أغلبهم مقيمون ببحر البقر بمحافظة الشرقية.

من جانبها كشفت مصادر أمنية، أن حادثا كبيرا وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أسفر عن مصرع حدث وإصابة ٤١ آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على وصلة أبو سلطان قرب مدينة فايد في الإسماعيلية.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية تلقي إخطاراً من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم ر ع م 3798 علي وصلة أبو سلطان بين طريقي الإسماعيلية القاهرة والاسماعيلية السويس الصحراوي تحمل عدد من الأطفال.

على الفور انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلي مكان الواقعة لنقل المصابين إلي المستشفيات المختلفة.

فيما رفعت المستشفيات حالة الطوارئ إلي الدرجة القصوى لاستقبال المصابين.

وأوضحت مصادر طبية أن معظم الحالات في حالة حرجة وأنه جار استدعاء كافة استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والأطفال إلى المستشفيات.

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