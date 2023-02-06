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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. هبة قطب تكشف عيوب في العلاقة الزوجية.. القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي 

 

هبة قطب تكشف عن عيوب لايمكن تقبلها بالعلاقة الزوجية

 

نشرت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية فيديو علي صفحتها عن العيوب التي لا يمكن تقبلها بين المتزوجين .

 

وقالت هبة قطب هناك عيوب لايمكن تقبلها أو التغاضي عنها حتي إذا كنت تحب شريكك حيث ان الحب لايفيد في هذه الحالات 

 

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

تصدرت الفاشينستا الكويتية غدير البرجس مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت إحدى صديقاتها عن وفاة غدير بعد تعرضها لأزمة صحية.

سبب وفاة غدير البرجس
توفيت غدير البرجس داخل أحد المستشفيات في الكويت صباح يوم الأثنين، وذلك بعدما احتجزت يومين بسبب وصول الماء إلى الرئة والصدر ودخولها العناية المركزة، ما جعل الأطباء يعجزون عن إنقاذها وغادرت الحياة.

 

 طريقة عمل شاورما الباذنجان اللذيذة 

أصبحت شاورما الدجاج مكلفة بالنسبة للكثيرين، ولذلك يمكن تحميص الباذنجان في الفرن أو طهيه على الشواية أو تقديمها شاورما الباذنجان.

 

المقادير 

باذنجان 

5 معالق زيت 

توابل الشاورما 

بصل وطماطم وفلفل

شاورما الشاورما العلاقة الزوجية نشرة المرأة والصحة موقع صدى البلد الفاشينستا الكويتية سبب وفاة غدير البرجس الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية

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