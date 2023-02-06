كولر يجتمع بطبيب الأهلي في المغرب.. تفاصيل

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع احمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب الجامعة المغربية.

وحرص كولر على الحديث مع ابوعبلة حول الحالة الطبية والبدنية للاعبين خلال الـ ٤٨ ساعة الجارية وذلك في إطار تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى ممكن لمواجهة ريال مدريد .

وحدد الجهاز الفني بالتعاون مع أبوعبلة برنامجا بدنيا واستشفائيا ضمن فقرات المران خلال الـ٤٨ ساعة الجارية لتفادي حالات الإجهاد لدى اللاعبين .

وحرص المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية في المران وبعض التعليمات المحددة لهم خلال الفترة الحالية للإعداد لمباراة ريال مدريد قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم .

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.



ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.