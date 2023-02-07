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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يعتزم إطلاق ميزة جبارة ينتظرها أغلب المستخدمين

واتساب يعتزم إطلاق
واتساب يعتزم إطلاق ميزة جبارة ينتظرها أغلب المستخدمين

يختبر تطبيق واتساب WhatsApp ميزة جديدة لمستخدميه تتيح لهم  تثبيت الرسائل داخل الدردشة، حيث تساعد الميزة المستخدمين في تثبيت دردشة محددة في أعلى القائمة  للوصول إليها بسرعة عند الحاجة بدلا من البحث داخل الدردشة لمدة طويلة. 

 

وبحسب India Today فإنه يمكن للمستخدمين تثبيت ما يصل إلى 3 محادثات مهمة بالنسبة لهم للوصول إليها بسرعة، حيث أنه باستخدام هذه الميزة ، سيكون من السهل العثور على الرسائل المهمة في أي محادثة، حيث تعد الميزة واحدة من أكثر الميزات طلبا من مستخدمي واتساب.   

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وتعد الميزة قيد التطوير في الوقت الحالي ومن المتوقع إصدارها في التحديث المستقبلي للتطبيق،  وبمجرد إصدارها ، ستساعد ميزة "الرسائل المثبتة" المستخدمين في تثبيت الرسائل المهمة في أعلى الدردشة. بالإضافة إلى أنها ستعمل على تحسين التنظيم في مجموعات الدردشة  ذات حجم الرسائل الكبير ، مما يسهل على المستخدمين الوصول للمعلومات المهمة.

 

ويشير تقرير صادر عن Wabetainfo إلى أن وتساب سيطلق بالفعل الميزة قريبا لمنح المستخدمين القدرة على تثبيت الرسائل داخل الدردشات والمجموعات، مما سيساعد تثبيت الرسائل على تنظيم محادثات المستخدمين وإبراز الرسائل المهمة للوصول السريع. 

 

وتتوفر الميزة حاليا ضمن أحدث إصدار من WhatsApp beta التجريبي لنظام Android 2.23.3.17 . وعند إتاحة واتساب للميزة بشكل رسمي فإنه سيتعين على المستخدمين تحديث التطبيق بأحدث إصدار للوصول إلى تحديثات الإصدار.  

 

 

 

 

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