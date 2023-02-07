عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بنظرات خوف.. إنقاذ قطة مذعورة من تحت أنقاض زلزال تركيا| صور

صدى البلد

وسط الانشغال بإنقاذ ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر، انصرف أحد العاملين بـ فرق الإنقاذ لـ انتشال قطة من بين الأنقاض.

نظرات لم تترجم إلا بـ عبارات الخوف والفزع ظهرت على وجه قطة بيضاء تم إنقاذها من بين الأنقاض.

txt

سيدة تضع مولودها تحت الأنقاض في سوريا.. وهذا مصير الأم والأب؟

txt

1000 دولار.. تويتر تفرض رسوما على المستخدمين|ما القصة؟

تم تداول الصور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " و"تويتر" لـ القطة التي تنظر إلى حامله بـ شكل من الاستغراب وتتشبث به بشدة، بينما امتدت الأيادي بـ الماء لتسقي القطة المفزوعة.

وجاءت التعليقات على صور القطة بـ الالاف، منها "يا الله نظرتها كلها خوف  مع امتننان"، "كأنها بتقول له أي اللي حصل فيا".

txt

الخوف والكوميكس.. مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بـ الزلزال

txt

العلماء يخشون منه.. موجة مدمرة من أنفلونزا الطيور


وقد صحب الصور تعليق "الراحمون يرحمهم الله.. انقاذ قطة من تحت الأنقاض" ولكن لم يذكر البلد تحديدًا سواء كانت تركيا او سوريا.

زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

احذروا العاصفة.. أخطر 48 ساعة متبقية في طوبة| رياح عاتية وصقيع

موضوعات متعلقة

سيدة تضع مولودها تحت الأنقاض في سوريا.. وهذا مصير الأم والأب؟

1000 دولار.. تويتر تفرض رسوما على المستخدمين|ما القصة؟

الخوف والكوميكس.. مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بـ الزلزال

العلماء يخشون منه.. موجة مدمرة من أنفلونزا الطيور

شعرت به مصر ولبنان… زلزال بقوة ٧.٧ يضرب تركيا

أهم من توت عنخ آمون.. الكشف عن مقبرة سرية بها مفاجأة

أمام أصدقائها..أنفلونسر تلتقط أنفاسها الأخيرة بين فكي قرش

ممر شرفي وهدايا لـ طالب باكستاني في السعودية.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

مأزق كبير والحسم الجمعة.. سيف زاهر يكشف تطورات أزمة منع الزمالك من القيد

تحليل| مصداقية ماكرون على المحك وسط مظاهرات مليونية غير مسبوقة

أخطر من الهزة الأرضية.. أبحاث الزلازل في تركيا تحذر من حدوث تسونامي

هل الزلازل غضب من الله؟.. أحمد كريمة يجيب

العوضي عن «ضرب نار»: الكوماندا صعيدي بتاع كاوتش.. ولوشا معانا في المسلسل

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشه بايظ وحاجبه مفتوح.. أول صور لـ زوج علا غانم بعد تعرضه للضرب

تناول أزهار وأوراق هذين النباتين يقلل نسبة السكر على الفور

فقد 12 من عائلته في الزلزال.. سوري يبكي بحرقة وطفل بين يديه

حادثة غريبة.. سرقة قطار هندي على يد لصوص محترفين

فيديو

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ