بنظرات خوف.. إنقاذ قطة مذعورة من تحت أنقاض زلزال تركيا| صور

وسط الانشغال بإنقاذ ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر، انصرف أحد العاملين بـ فرق الإنقاذ لـ انتشال قطة من بين الأنقاض.

نظرات لم تترجم إلا بـ عبارات الخوف والفزع ظهرت على وجه قطة بيضاء تم إنقاذها من بين الأنقاض.

تم تداول الصور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " و"تويتر" لـ القطة التي تنظر إلى حامله بـ شكل من الاستغراب وتتشبث به بشدة، بينما امتدت الأيادي بـ الماء لتسقي القطة المفزوعة.

وجاءت التعليقات على صور القطة بـ الالاف، منها "يا الله نظرتها كلها خوف مع امتننان"، "كأنها بتقول له أي اللي حصل فيا".



وقد صحب الصور تعليق "الراحمون يرحمهم الله.. انقاذ قطة من تحت الأنقاض" ولكن لم يذكر البلد تحديدًا سواء كانت تركيا او سوريا.