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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

العلماء يخشون منه.. موجة مدمرة من أنفلونزا الطيور

صدى البلد

من المرجح أن يضرب تفشي جديد مدمر لأنفلونزا الطيور والذي قضى بالفعل على أعداد الطيور البرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية في الربيع.

يعد هذا هو التحذير الصارخ الذي قدمه علماء الطيور الأسبوع الماضي الذين قالوا إن المرض أثبت نفسه الآن في أجزاء كثيرة من البلاد، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
 

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قالت كلير سميث، كبيرة مسؤولي الحفظ في RSPB: "من المرجح جدا أن تؤدي الطيور البرية التي تصل إلى بريطانيا في غضون شهرينإلى تفشي جديد للمرض".

 

وأضافت: "قبل بضعة أشهر، كنت متفائلا نسبيا بشأن تأثيره المحتمل هذا العام ولكن تفشي المرض استمر طوال فصل الشتاء وتبدوالتوقعات لعام 2023 الآن أكثر قتامة".


 

يحدث وباء أنفلونزا الطيور الحالي بسبب سلالة فيروس H5N1، التي نشأت في مزارع الدواجن المكثفة في آسيا وانتشرت منذ ذلك الحينفي جميع أنحاء العالم، حيث تلعب الطيور المهاجرة المصابة دورا محوريا في انتشارها.


 

في بريطانيا كان للمرض تأثير متزايد على الطيور البرية على مدى العامين الماضيين حيث أصيب 65 نوعا، وتوفي حوالي 16000 إوزبرنقيل في سولواي فيرث في الشتاء الماضي، على سبيل المثال، في حين توفي أكثر من ربع مستعمرة الخرشنة الوردية الوحيدة في المملكةالمتحدة، قبالة ساحل نورثمبرلاند، في الصيف.


 

في جزيرة فولا في شتلاند هلك 1500 سكواس كبير، وهو رقم يمثل 4٪ من سكان العالم من هذه النوارس الكبيرة النادرة.


 

وبالمثل تم الإبلاغ عن نفوق الآلاف من الطيور في صخرة باس، أكبر مستعمرة في العالم من العناموس الشمالية. تعد بريطانيا موطنا ل55٪ من سكان الغانيه الشماليين في العالم.


 

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بدأت أنفلونزا الطيور أيضا في قتل هاريرز الدجاج والنسور ذات الذيل الأبيض، وأضاف سميث "أن كلا النوعين يثيران القلق بشأن الحفظ،نرى الكستريل والبوم يصابون ربما لأنهم يصطادون الفئران والفئران التي التقطت الفيروس من مزارع الدواجن، لا تتأثر هذه القوارضبالضرورة بالفيروس ولكنها تحمله."


 

أصاب الفيروس أيضا الثعالب، وتم الإبلاغ عنه الأسبوع الماضي، على الرغم من أن سميث شدد على أن جميع هذه الحالات باستثناء حالةواحدة قد حدثت بالفعل في عام 2021 أو 2022.


 

قال سميث: "المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي أننا لا نعرف بالضبط مدى انتشار هذه السلالة من أنفلونزا الطيور". "نحن بحاجة إلىإجراء قدر كبير من الاختبارات الاستباقية لمعرفة مدى انتشار الفيروس بين طيورنا البرية والحكومة لا تفعل ذلك."

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