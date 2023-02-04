شاب يتسلل إلى قلعة وندسور لـ قتل الملكة.. فكان هذا مصيره

أقر شاب بالخيانة لمحاولته دخول قلعة وندسور مسلحًا بقوس ونشاب، مخططًا لقتل الملكة إليزابيث قبل وفاتها بحوالي عام.

دخل "جاسوانت سينج تشايل" الذي يبلغ من العمر 21 عامًا ، المقر الشهير في 25 ديسمبر 2021، واعترف بأنه هدد بقتل الملكة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وصل إلى القلعة حيث كانت تقيم الملكة الراحلة في ذلك الوقت، كان يرتدي غطاءً للرأس وقناعا وقفازات، قبل أربعة أيام سجل مقطع فيديو يقدم نفس الادعاء.

ولكن تم القبض عليه من قبل الضباط هناك وأمروه بإسقاط القوس، الذي كان محملاً وجاهزًا لإطلاق النار عندما تركه.

وتم العثور في حيازته على القوس، وبفحصه وجد أن له قوة مماثلة للهواء المنتشر وقادر على التسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

في 3 فبراير، استمعت صحيفة Old Baily إلى اعتراف تشايل بالذنب بتوجيه تهديدات بالقتل، وحيازة سلاح هجومي، وجريمة بموجب قانون الخيانة البريطاني لعام 1842.

قبل إصدار الحكم، يجب تقديم التقارير الطبية بناءً على طلب المحكمة، وقال نيك برايس، رئيس قسم الجريمة الخاصة ومكافحة الإرهاب: "دخل تشايل المناطق المحمية داخل قلعة وندسور بعد أن وجهت تهديدات بقتل جلالة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة. لحسن الحظ، تدخل ضباط الشرطة ولم يصب أحد بأذى".

ومن المفترض أنه سيتم الحكم على جاسوانت سينج تشايل في 31 مارس، فبموجب قانون الخيانة لعام 1842، يعتبر الاعتداء على الملك أو امتلاك سلاح ناري أو سلاح هجومي في وجوده بقصد إيذائه أو إنذاره أو التسبب في الإخلال بالسلام جريمة.

