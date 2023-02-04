صدمة كبرى.. تفشٍ جديد لمرض بألمانيا وطوارئ في السلطات الصحية

لا تزال الأمراض والأوبئة تصيب دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة مع ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي جعل العالم كله في حالة من التوجس.

ونتيجة لذلك، كشفت صحيفة ألمانية عن انتشار مرض السل في مدرسة تمريض ودار لرعاية المسنين بمدينة كيمنتس الألمانية، حيث تم رصد 25 إصابة وجارٍ البحث عن المزيد ممن كانوا على صلة مع ناقل المرض المميت.

وبحسب صحيفة "شبيجل" الألمانية، تم تشخيص المرض لدى طالب تمريض في شهر يناير الماضي. وقالت إدارة كيمنتس يوم الخميس، إنه تم حتى الآن فحص ما مجموعه 75 شخصا اتصلوا بشكل مباشر مع الطالب، وتم العثور على عدوى السل لدى ثلثهم.

والسل مرض معدٍ تسببه البكتيريا ويجب الإبلاغ عنه.

تفرز العوامل الممرضة بشكل رئيسي من خلال السعال والعطس، وتنتشر عبر "الهباء الجوي" في الهواء.

ووفقا لمعهد روبرت كوخ، انخفض عدد الحالات الجديدة في ألمانيا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2021 كان هناك ما يقرب من 3900 حالة.