تسول من نوع جديد .. بلوجر تدعى إصابتها بـ السرطان لجمع 30 ألف استرليني

ألقى القبض على شابة تبلغ من العمر 19 عامًا بتهمة تزوير تشخيص إصابتها بـ السرطان في محاولة لخداع متابعيها على تيك توك وجمع أموال من المتعاطفين عبر الإنترنت.

قالت الشرطة إن التيك توكر "روسو " TikToker Madison Russo جمعت عشرات الآلاف من خلال التبرعات إلى صفحة GoFundMe.

ووجهت إدارة الشرطة للمراهقة تهمة السرقة من الدرجة الأولى بعد أن تم الكشف عن خدعها بواسطة صور سيلفي مع "تناقضات طبية".

اتصل متابعون من الجمهور بالشرطة زاعمين أن منشوراتها وقصتها بدت "مريبة"، وقد تواجه ما يصل إلى 10 سنوات خلف القضبان.

وزعمت الشرطة أن روسو تحدثت خلال فيديوهاتها عن ثلاثة تشخيصات مختلفة ، بما في ذلك اللوكيميا وسرطان البنكرياس وورم بحجم كرة القدم، كل هذا لمدة عام على الأقل.

في عام 2022 ، انتشرت روسو على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي TikTok أثناء توثيق مرضها، وحصلت على أكثر من 30 ألف جنيه إسترليني من 439 تبرعًا.

في المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ، غالبًا ما شوهدت المراهقة وهي ترتدي أدوات رياضية شبيهة بالمستشفيات مثل الحقائب الوريدية والأنابيب والشريط الطبي والشاش لإعطاء الانطباع بأنها تتلقى العلاج.

تزعم الآن قوة الشرطة أن كل هذا كان مزيفًا كجزء من عملية احتيال، ويدعي المنشور أيضًا أن وثائق المحكمة وجدت شرطة الولاية إمدادات طبية أخرى اعتبروها دعائم في شقة روسو.