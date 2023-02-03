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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جابتها من شعرها.. طالبة تطرح معلمتها على الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية

صدى البلد

في لحظة صادمة وغير متوقعة قامت طالبة بالاعتداء على معلمتها وطرحها أرضًا عندما نشب بينهما جدال انتهاء بـ العنف.

أصيبت المدرسة "تيوانا تورنر" بجروح متعددة وكسر في ساقها بعد أن تحدثت إلى فتاة في الصف التاسع عن سلوكها في الفصل في مدرسة هيريتدج الثانوية في أتلانتا ، الولايات المتحدة الأمريكية.

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يُظهر مقطع الفيديو الذي تم أذيع على قناة Fox5 الإخبارية المعلمة تورنر تطلب المساعدة عبر الهاتف قبل أن تشد الطالبة الهاتفه المحمول من يديها وتلقيه على الأرض.

واصلت الصراخ الطالبة في وجه المعلمة ويبدو أنها تغلق الباب على ظهرها، ثم بدأت تسدد لكمات وتضربها في وجه المعلمة وشد شعرها ثم طرحتها على الأرض ، مما أدى إلى إصابة ركبتها وساقها.

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يسارع مدرسون آخرون لإخراج الفتاة الصغيرة بعيدًا وطلب خدمات الطوارئ لإرسال السيدة تورنر إلى المستشفى.

قالت فيرديليا تورنر ، رئيسة اتحاد المعلمين في جورجيا ، لشبكة Fox5: "الطلاب خارج نطاق السيطرة، "لا يوجد عذر للعنف، لا يوجد عذر للأطفال الذين يأتون إلى مدرستنا يوميًا ويحدثون الفوضى حتى لا يتمكن الطلاب الآخرون من التعلم".

طالبة معلمتها العنف جدال

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