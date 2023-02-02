يتلبس ويتاكل.. شابة تحصل على لقب جينيس بـ أكبر فستان من الكعك

قامت شابة بإثبات أمر غريب للغاية وهو أنه يمكنك ارتداء فستان وتناوله أيضًا، فقد ابتكرت "ناتاشا كولين كيم" من SweetyCakes بـ سويسرا أكبر فستان كعك يمكن ارتداؤه يزن 131.15 كجم، وقد حصلت من خلاله على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كشفت "ناتاشا" عن فستانها المصنوع من مكونات الكيك التقليدية في 15 يناير 2023 في برن ، سويسرا، وفق ما نشر على موقع موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

SweetyCakes هو مخبز متخصص في الكعك المخصص ، تأسس في عام 2014 من قبل ناتاشا ومقره في ثون ، سويسرا.

جرت المحاولة خلال معرض Swiss World Wedding ، حيث عرض المتفرجون والعارضون أفضل ما في صناعة الزفاف.

ظهرت الكعكة المحطمة للأرقام القياسية خلال ختام عرض الأزياء المقرر، ونظرًا لأن هذا رقم قياسي جديد ، يجب أن يكون الحد الأدنى لوزن الكعكة أو يتجاوز 68 كجم وكان على العارضة التي ترتدي فستان الكيك أن تسير خمسة أمتار، دون أن ينهار الفستان من أجل الرقم القياسي لتكون صالحة.

نظرًا لطبيعة المعرض ، تم إنشاء فستان الكيك القابل للارتداء في تصميم فستان الزفاف، وقد تم تزيين فستان الكيك ذي الطبقات بالجوانب التقليدية لفستان الزفاف مصحوبًا بالورود المصنوعة من الجليد الملكي وياقة على شكل قلب.

فيما يتعلق بالتصميم ، تم دعم ثوب الكيك بإطار من الألومنيوم ، بما في ذلك اثنين من البراغي المعدنية ووزن الجزء العلوي من الفستان بوزن 50.90 كجم، مع الجزء العلوي من الكعكة المصنوع من عجينة السكر / أقراص سكرية.

كان الإطار بمثابة تنورة لفساتين الكيك وألواح صغيرة يبلغ ارتفاعها 10 سم تثبت الكعكة في مكانها، ونظرًا لحجم الكعكة ، كانت هناك أيضًا عجلات مثبتة في الأسفل.