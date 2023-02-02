عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يتلبس ويتاكل.. شابة تحصل على لقب جينيس بـ أكبر فستان من الكعك

صدى البلد

قامت شابة بإثبات أمر غريب للغاية وهو أنه يمكنك ارتداء فستان وتناوله أيضًا، فقد ابتكرت "ناتاشا كولين كيم" من SweetyCakes بـ سويسرا أكبر فستان كعك يمكن ارتداؤه يزن 131.15 كجم، وقد حصلت من خلاله على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كشفت "ناتاشا" عن فستانها المصنوع من مكونات الكيك التقليدية في 15 يناير 2023 في برن ، سويسرا، وفق ما نشر على موقع موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

txt

سيدة راحلة تبكي الملايين بـ رسالة لـ زوجها.. ماذا كتبت؟

txt

تحرّش بها شقيقها.. بلوجر عراقية شهيرة يقتلها والدها خنقًا |ما القصة؟

SweetyCakes هو مخبز متخصص في الكعك المخصص ، تأسس في عام 2014 من قبل ناتاشا ومقره في ثون ، سويسرا.

جرت المحاولة خلال معرض Swiss World Wedding ، حيث عرض المتفرجون والعارضون أفضل ما في صناعة الزفاف.

ظهرت الكعكة المحطمة للأرقام القياسية خلال ختام عرض الأزياء المقرر، ونظرًا لأن هذا رقم قياسي جديد ، يجب أن يكون الحد الأدنى لوزن الكعكة أو يتجاوز 68 كجم وكان على العارضة التي ترتدي فستان الكيك أن تسير خمسة أمتار، دون أن ينهار الفستان من أجل الرقم القياسي لتكون صالحة.

txt

فاجأها المخاض.. سائق ومسعف ينقذان سيدة حاملا ومولودها على الطريق ببني سويف

txt

بلافتة وحديث نبوي.. رجل سعودي يعتذر من جيرانه في الشارع كله

نظرًا لطبيعة المعرض ، تم إنشاء فستان الكيك القابل للارتداء في تصميم فستان الزفاف، وقد تم تزيين فستان الكيك ذي الطبقات بالجوانب التقليدية لفستان الزفاف مصحوبًا بالورود المصنوعة من الجليد الملكي وياقة على شكل قلب.

فيما يتعلق بالتصميم ، تم دعم ثوب الكيك بإطار من الألومنيوم ، بما في ذلك اثنين من البراغي المعدنية ووزن الجزء العلوي من الفستان بوزن 50.90 كجم، مع الجزء العلوي من الكعكة المصنوع من عجينة السكر / أقراص سكرية.

كان الإطار بمثابة تنورة لفساتين الكيك وألواح صغيرة يبلغ ارتفاعها 10 سم تثبت الكعكة في مكانها، ونظرًا لحجم الكعكة ، كانت هناك أيضًا عجلات مثبتة في الأسفل.

جينيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

العاصفة بدأت .. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

مدحت شلبي يفتح النار على سيد عبدالحفيظ والشناوي كلمه السر

موضوعات متعلقة

سيدة راحلة تبكي الملايين بـ رسالة لـ زوجها.. ماذا كتبت؟

تحرّش بها شقيقها.. بلوجر عراقية شهيرة يقتلها والدها خنقًا |ما القصة؟

ما حقيقة مرض نجم المصارعة هالك هوجان؟

فرحك في الجنة.. وفاة عروس بعد عقد قرآنها وقبل زفافها

فاجأها المخاض.. سائق ومسعف ينقذان سيدة حاملا ومولودها على الطريق ببني سويف

بلافتة وحديث نبوي.. رجل سعودي يعتذر من جيرانه في الشارع كله

هاجمها بشراسة .. كلب ينهي حياة صغيرة بطريقة مأساوية

الأم الشيطانة.. سيدة تهشم رأس ابنها حتى الموت

ترشيحاتنا

مايا مرسي: مؤسسة فاهم وليدة تمثل طاقة نور للعديد من الأسر بالمجتمع

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

مفاجأة صادمة للزمالكاوية.. وسطاء يتدخلون لانتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

أمريكا .. بيان عاجل من رئيس مجلس النواب بشأن أزمة سقف الدين

صغرت 20 سنة..أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

مواقيت الصلاة 2 فبراير فى القاهرة والاسكندرية وأسوان ومحافظات مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع الجسم من امتصاص الحديد..تناول الشاى مع المكسرات يصيبك بهذه الأمراض.. احذرها

خناقة في مباراة كرة سلة داخل مدرسة ابتدائي تنتهي بكارثة.. تفاصيل

يتجاهلها 70% من المرضى.. علامة شائعة لسرطان الأمعاء

أنغام وهاني شاكر وصابر الرباعي.. شاهد 30 صورة لحفل تكريم صوت الأرض

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ