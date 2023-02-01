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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلافتة وحديث نبوي.. رجل سعودي يعتذر من جيرانه في الشارع كله

صدى البلد

قرر رجل أن لا يثقل على جيرانه بـ أصوات المعدات والآلات خلال عملية بناء منزله وسط منطقة سكنية، فكان السبيل أمامه أن يتقدم بـ اعتذار على ما يتسببه من حالة إزعاج لسكان المنطقة.

على لافتة كبيرة تلفت الانتباه بـ الشارع كتب الرجل السعودي اعتذاره لأهالي المنطقة، قائلًا:" إعتذار .. ونأسف للإزعاج".

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واستشهد في اعتذاره بـ حديث نبوي"جيراني الأعزاء لقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم على الجار وحقه"، وأضاف :"وبذلك اعتذر عن أي ازعاج تسببت فيه سابقًا  ولا حقًا".

فيما  وعد جيرانه بانتهاء تلك لضوضاء قريبًا:"أمل الانتهاء قريبًا من أعمال البناء، لأتشرف بجيرتكم الطيبة".

ولم يكتف بذلك الاعتذار بل أضاف أنه في حالة أي شكوى أو ملاحظات من قبل الجيران أن يقومون بـ الاتصال به عبر الرقم الذي وضعه على اللافتة.

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وقد لقت هذه البادرة الطيبة إعجاب الكثيرين على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث انتشرت صورة اللافتة بشكل واسع.

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