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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هرع إليها متوسلا.. معلمة تنقذ طالبا من الموت في ثوان بنيوجيرسي| فيديو

صدى البلد

تمكنت معلمة شجاعة أن تنقذ طالب في صفها الدراسي من الموت في الوقت المناسب، حيث ابتلع الصبي الصغير غطاء بلاستيكية.

رصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طالب بـ المدرسة وهو يشرب عصير ثم ابتلع غطاء.

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وتوضح اللقطات الطالب وهو يبتلع الغطاء بالصدفة، ثم يهرع إلى المعلمة طلبًا منها المساعدة لإخراج الغطاء قبل أن يفقد القدرة على التنفس.

ثم ظهرت المعلمة وهي تضرب الطالب على ظهره حتى أخرجت الغطاء، وانقذت الطفل في ثواني معدودة.

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ويوضح مقطع الفيديو الذي تخطى عدد مشاهديه أكثر من 5 ملايين مشاهدة على "تويتر"، مكان الواقعة وهي نيوجيرسي.

طالب غطاء معلمة

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