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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد غريب.. طالب يقطع الكتب في وسط الطريق بالإسكندرية.. فيديو

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ شاب يسير في الطريق الرئيسي بـ سموحة في الإسكندرية وهو يقوم بفعل غريب وغير مفهوم للغاية.


 

ظهر الشاب وهو يمسك بكتب ويمزق أوراقها لقطع صغيرة بينما كان يسير بين السيارات على الطريق الرئيسي في سموحة.


 

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وحاول شاب آخر أن يمسك بهذا الشاب الذي يمزق الكتب،  ولكن فشل في توقيفه عن تقطيع الورق وبعثرته بين السيارات.


 

ويظهر صوت معلق على الشاب، قائلًا :" الولد ده اتجن ولا ايه، واقف في نص الشارع بيقطع ورق، زهق من المدرسة".


 

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وقد تم تداول الفيديو بـ وصف "الشاب ده بيقطع الكتب على محور المحمودية سموحة ربنا وحده عالم بيه ربنا يفرج هم كل مهموم ".

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