الصدفة عبر يوتيوب تجمع أما إندونيسية وابنها بعد 25 عامًا.. حكاية مؤسفة

خرج ولم يعد إلا بعد 25 عامًا، حيث كان طفلًا عندما هرع خارج أبواب منزله هاربًا من بين أحضان عائلته ووالدته بسبب عملية الختان، ليعود إليهم بعدما أصبح شابًا بفضل “يوتيوب”.

عاد شاب إلى المنزل ليجتمع شمله مع والدته، حيث هرب في سن المراهقة منذ 25 عامًا لأنه لم يرغب في الختان بإندونيسيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



كان للرجوع إلى حضن الأم فرح عارم في المنطقة، حيث يظهر لم الشمل العاطفي الابن مع والدته وهما يسيران في زقاق وتنهار بالبكاء قبل أن يغشى عليها من فرط السعادة، ثم تعود لوعيها وتعانق ابنها المفقود منذ زمن طويل بقوة.

اليوتيوب يجمع ام بابنها بعد 25 عاما

كشف "جوكو برايتنو"، الذي يعمل ضابطًا في فريق تنسيق الرعاية الاجتماعية بالمنطقة، أن الأسرة كانت تحاول تحديد مكان الشاب منذ عقود.

كان الشاب يبلغ من العمر 13 عامًا فقط عندما فر من المنزل ولم يتمكنوا من العثور على أي أدلة على مكان وجوده، ولكن تم تعقبه أخيرًا في بلدة أخرى تسمى بانتول بفضل مساعدة مستخدم YouTube محلي.

قصة مأساوية

وأضاف السيد جوكو أن الصحة العقلية للرجل قد لا تكون 100%، مشيرًا إلى أنه تعرض لصدمة كبيرة، ولكن على الرغم من أنه عاش بلا مأوى في بانتول، ولكن يُعتقد أن صحته الجسدية جيدة.



وفي حديثها في حفل لم الشمل، أوضحت الأخت الكبرى للشاب كيف هرب لتجنب الختان في عام 1998، فقد تذكرت أنها شعرت، في المساء السابق، أنه كان يستعد بشجاعة لإجراء العملية، ولكن بعد ذلك، عندما استيقظت هي وأفراد الأسرة الآخرون في الصباح، كان قد هرب.

يعتبر الختان هو إجراء إلزامي للذكور في بعض الثقافات والأديان حول العالم ويوصى به أيضًا من قبل المتخصصين الصحيين.