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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكاميرا توثق وفاة أب يسقط من السماء.. ماذا حدث؟

صدى البلد

بعد سنوات من التحليق في السماء انتهت حياة أب متهور بشكل مأساوي بينما كان يفعل ما كان يحب بشدة،  وذلك بعد سقوطه حتى وفاته أثناء الطيران الكهربائي “المظلات”.

وثقت الصور المحزنة التي التقطها الشراعي البرازيلي ريجينالدو أباريسيدو دي فرانكا اللحظات الأخيرة من حياته، قبل سقوطه نحو الموت.


 

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في 25 يناير قام ريجينالدو الباحث عن الأدرينالين بتصوير نفسه وهو يطير بالمظلات، والمعروف أيضا باسم الطيران الشراعي الذي يعمل بالطاقة والذي يطير فيه الطيار بمحرك.
 

وأثناء الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المطلة على بارك برازيل 500 بالقرب من قاعة مدينة بولينيا والمسرح البلدي، سارت الأمور بشكل سيء،وفقا لتقارير صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

 

وأبلغ الشهود الضباط بأن ريجينالدو صرخ طلبا للمساعدة بينما كان لا يزال في الهواء، مما يشير إلى أن معداته قد تعطلت، ثم سقط نحوالأرض، وتحمل كسورا متعددة ودخل سكتة قلبية.


 

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عند ملاحظة الحادث، ركض طبيب القلب، الذي تصادف وجوده في المنطقة، للمساعدة قبل وصول سيارة إسعاف، على الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذه، توفي البرازيلي للأسف في المستشفى.

تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث للتحقيق في سبب وقوع الحادث. ومع ذلك، لا يزال السبب غير معروف حاليا.

أداء الكاميرا

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