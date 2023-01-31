تثير سخط رواد السوشيال ميديا| الإعلان عن شكولاته بطعم الحشرات.. صورة

أعلنت إحدى شركات تصنيع الشوكولاتة الكبرى والشهيرة حول العالم، صورة لأحد منتجاتها يظهر فيها جراد على الغلاف، الأمر الذي أحدث تفاعلا واسعا بين المتابعين.



وكانت شركة "ritter sport" لتصنيع الشوكولاتة نشرت الصورة على صفحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورة عددا كبيرا من الانتقادات.



وعلق الكثيرون على المنشور بعبارات الاستهجان والاستنكار والرفض، فيما أكد بعضهم الامتناع عن شراء منتجات الشركة مستقبلا ومقاطعتها بشكل نهائي.

وربطت بعض الوسائل الإعلام الغربية بين هذا المنتج والإعلان الأوروبي الأخير بشأن الاعتماد على بعض الحشرات كغذاء للانسان للتعويض عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأشارت مصادر إلى وكالة سبوتنيك الروسية إلى أن هذا الإعلان لا يتعدى مجرد "المزاح"، وأن الشركة اتبعت هذا الأسلوب في أكثر من مناسبة مع متابعيها.