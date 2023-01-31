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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لف وارجع تاني.. طائرة انطلقت من دبي تظل في الجو 13 ساعة

صدى البلد

حلقت طائرة ركاب من دبي لمدة 13 ساعة وهبطت في نفس المطار بعد أن اضطرت إلى الدوران في الجو والرجوع مرة أخرى من حيث أقلعت، في حالة غريبة.

أقلعت الرحلة EK448  يوم الجمعة كان من المفترض أن تهبط في أوكلاند ، نيوزيلندا ، بعد 16 ساعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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لكن انتهت رحلة طيران الإمارات بالهبوط في دبي بعد منتصف ليل السبت مباشرة بسبب الفيضانات الشديدة في مطار أوكلاند.

لقد قطعت حوالي نصف الرحلة التي تبلغ 9000 ميل قبل أن تضطر إلى العودة إلى مطار المغادرة.

تم إعلان حالة الطوارئ في مدينة كيوي بعد أن حدثت الفوضى في مركز النقل بسبب الفيضانات.

قال المطار على تويتر: "يقوم مطار أوكلاند بتقييم الأضرار التي لحقت بمحطتنا الدولية ولسوء الحظ قرر أنه لا يمكن تشغيل أي رحلات دولية اليوم".

وأشاروا خلال التدوينة :"نحن نعلم أن هذا أمر محبط للغاية ولكن سلامة الركاب هي أولويتنا القصوى".

وقد أُجبرت تلك الحالة  أكثر من 2000 راكب على البقاء ليلاً في المحطات ليلاً يوم الجمعة عندما أُلغيت الرحلات الدولية والمحلية فجأة حتى يوم الأحد.

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